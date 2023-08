Tränen-Auftritt von Giovanni Zarrella: Schlagerstar rührt mit überraschender Performance

Nach emotionaler Fanpost singt der 45-jährige Schlagerstar und Moderator "Ave Maria" zum 65. Hochzeitstag zweier Rentner – das Ehepaar ist wegen Giovanni Zarrella zu Tränen gerührt. Und auch Zarrella selbst war sichtlich ergriffen und hatte feuchte Augen.

Normalerweise beeindruckt der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella seine Fans nur in seiner Show im ZDF. Jetzt sieht man ihn in einem emotionalen Instagram-Video, wie er einem Ehepaar ein Hochzeitsständchen singt. Das 91- und 85-jährige Brautpaar wünschte sich das von ganzem Herzen – dass dieser Traum wirklich in Erfüllung geht, hätten die beiden aber nicht gedacht.

Giovanni Zarella erfüllt Rentner-Traum: Rührender Auftritt zur Eisernen Hochzeit

"Wir würden uns sehr freuen, denn unsere Zeit geht so langsam zu Ende", schrieb die Rentnerin Elfriede dem 45-jährigen Schlagerstar in einem Brief. Giovanni Zarella konnte bei solch einer emotionalen Nachricht nicht "Nein" sagen. Bei ihrer Eisernen Hochzeit überrascht der Sänger das Ehepaar dann in einer Kirche im nordrhein-westfälischen Hamminkeln mit einem spontanen Auftritt.

Emotionaler Auftritt von Giovanni Zarrella: Ehepaar "hin- und weggerissen"

Bei einem langen Krankenhausaufenthalt habe sie Zarella durch Zufall im Fernsehen gesehen "und war sofort hin- und weggerissen", schreibt die Rentnerin im Brief. Dass es wirklich möglich wäre, dass sie den Schlager-Star persönliche treffen würde, habe sie aber nicht gedacht.

Nach Zarella-Privatkonzert: Braut zu Tränen gerührt

Bereits als Zarella den emotionalen Brief in der Kirche vorliest, sind alle Beteiligten sichtlich gerührt. Um den Wunsch des Ehepaares zu erfüllen, singt er daraufhin auf Italienisch "Ave Maria" für die beiden. In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie sehr sein Auftritt das Paar berührt. Ehefrau Elfriede muss sich einige Freudentränen aus dem Gesicht wischen.

Giovanni Zarella beeindruckt seine Fans mit emotionaler Aktion

Auch seine Follower bleiben nicht unberührt. In der Kommentarspalte bekunden zahlreiche Fans, dass Zarella für sie einer der "echtesten" Promis in ganz Deutschland sei. Auch andere Stars teilen diese Meinung. Die Rapperin Shirin David schreibt unter dem Post: "Giovanni, du Herz" und zeigt so ihre klare Meinung zur rührenden Aktion des Schlagerstars. Zarellas Bruder bezeichnet ihn als Vorbild und sei dankbar, dass er aus dem gutherzigen Verhalten seines großen Bruders lernen könne.