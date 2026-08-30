Trachten-Party in München: Olympia-Gold trifft 400-Euro-Dirndl

Blasmusik, frisch gezapftes Bier und drei Goldmedaillen: Beim "Wiesn-Warm-up" von Trachten Angermaier feierten Münchner Prominente das Oktoberfest schon vor dem Anzapfen.

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Bestens gelaunt und frisch angezapft (v.l.): BR-Moderator Jürgen Kirner mit Wiesn-Bedienung Nadja Blochberger und Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz beim Wiesn Warm-up im Hotel Das Viktualienmarkt.

Nur noch wenige Male schlafen, dann ist München wieder im Wiesn-Fieber! Aber warum warten? Das dachte sich vor Kurzem Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz – und lud zahlreiche prominente Oktoberfest-Liebhaber zu einem kleinen, exklusiven "Wiesn-Warm-up" im Living Hotel Das Viktualienmarkt im Herzen Münchens ein.

Bei frisch gezapftem Bier und Bachhauser Blasmusik trafen dabei coole Trachtenlooks auf sportliche Eleganz. Denn: Mit von der Partie waren etwa die drei deutschen Rodel-Olympiasieger Felix Loch, Dajana Eitberger und Magdalena Matschina.

Mitgebracht hatten die drei Spitzensportler sogar ihre originalen Gold-Medaillen. Und die passten noch dazu perfekt zur neuen Kollektion, die Trachten Angermaier zu dieser Gelegenheit kurzerhand von den stolzen Olympioniken präsentieren ließ.

Eine prominente Runde

Exklusiv zur diesjährigen Wiesn hat der Münchner Trachtenriese gemeinsam mit der Luxusmarke Strenesse eine Trachtenlinie auf den Markt gebracht, die unter anderem schon die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten, Selina Söder, beim Almauftrieb am Tegernsee trug.

Unter den eleganten, limitierten Stücken: Dirndl (ca. 400 Euro), Blusen, Janker und Co. für Männer und Frauen.

Passt perfekt zur „Strenesse x Angermaier“-Tracht: Dajana Eitberger (l.), Felix Loch und Magdalena Matschina zeigen ihre Medaillen. © Michael Tinnefeld/API für Trachten Angermaier

Mitgefeiert haben unter den Wiesn-wütigen Gästen im schicken Münchner Livestyle Hotel außerdem: Ex-GNTM-Juror und Model-Booker Peyman Armin, Filmproduzent Martin Krug, Comedian Simon Pearce, die Moderatorinnen Carolin Kandler (u. a. "Tagesschau") und Jule Gölsdorf, die Schauspielerinnen Tanja Lanäus und Viola Wedekind, Wiesn-Wirtin Franziska Kohlpaintner (Bräurosl) oder BR-Brettlspitzen-Moderator Jürgen Kirner – der kurzerhand sogar das Fass anzapfte.