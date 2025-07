Trachten Angermaier holt sich prominente Unterstützung für neues Projekt

Trachten Angermaier und Victus Film holen sich "Hubert ohne Staller"-Schauspieler Peter Rappenglück vor die Kamera. Worum es geht und was Trachten in Übergröße damit zu tun haben

"Bissl a Technik, bissl a Gefühl und bissl an Bauch", das braucht Peter Rappenglück (63) für seine neue Rolle. Bis vor Kurzem dreht der Schauspieler noch für sein aktuelles Projekt, die Bestsellerverfilmung von "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" an der Seite von Senta Berger (84) und Bruno Alexander (26) in Berlin. Der Film dazu soll im Winter in die Kinos kommen.

Gemeinsames Projekt von Trachten Angermaier und Victus Film

Ganz aktuell ist Peter Rappenglück aber in einem Kurzfilm der besonderen Art zu sehen. Das gemeinsame Projekt von Trachten Angermaier und der Münchner Produktionsfirma Victus Film trägt den Namen "Der Weiderer" und ist am Mittwoch im "Pschorr" am Viktualienmarkt vorgestellt worden. "Der Weiderer" – in persona Peter Rappenglück – beschreibt einen Mann, der von Berufswegen Lederhosen weitet, wenn die Männer nicht mehr reinpassen.

"Der Weiderer": Ben Blaskovic mit Idee zum Filmprojekt

Die Idee dazu stammt von Ben Blaskovic (36), CEO von Victus Film und Schauspieler ("Um Himmels Willen"). Der trifft damit bei Angermaier-Chef Axel Munz auf fruchtbaren Boden. "Seit Corona haben wir immer mehr Nachfragen nach Tracht in großen Größen", sagt Munz. Und die soll auch bedient werden: Seither hängen bei Angermaier auch Lederhosen bis Größe 74 in den Regalen.

Schauspieler und Victus Film CEO Ben Blaskovic hatte die Idee zum Filmprojekt. © B. Lindenthaler/imago

Film-Clips zum "Weiderer" für Social Media geplant

"Der Weiderer" ist damit auch der Versuch, das Thema Tracht in Übergrößen humoristisch und feinfühlig auf die Bildfläche zu bringen. "Ich find's eine wunderbare Idee", sagt Peter Rappenglück selbst über das Projekt.

Sie waren am Angermaier-Filmprojekt beteiligt: Schauspieler und Produzent Ben Blaskovic (v.l.), Schauspieler Sebastian Hummel, Angermaier-Prokuristin Eileen Popielaty, Hauptdarsteller Peter Rappenglück, Schauspielerin Hanna Habersetzer, Angermaier-Chef Axel Munz und die beiden Darsteller Peter Finsterwalder und David Lindermeier. © Angermaier/API

Die sechs Clips sollen jetzt vor allem auf Social Media ausgespielt werden. Der Hauptdarsteller denkt noch ein bisschen größer: "Grade vor der Wiesn würden die auch gut ins Kino passen."