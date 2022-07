Touri knipst Foto: Charlène strahlt schön und entspannt wie lange nicht

Diesen Urlaubsmoment wird ein Schwede sicher nie vergessen: Bei einem Besuch des Fürstenpalastes trifft er tatsächlich auf Charlène von Monaco.

Bei der Besichtigung von Palästen zufällig einen Blick auf einen Royal zu erhaschen, ist schon ein Highlight. Tatsächlich auf einen zu treffen und gemeinsam ein Foto machen zu dürfen, kommt wohl eher selten vor. Einem schwedischen Touristen ist nun genau das in Monaco passiert.

Bei seinem Ausflug zum Fürstenpalast läuft der ausgebildete Tierarzt der Fürstin höchstpersönlich vor die Füße. Selbstverständlich bittet er sie um ein gemeinsames Foto und Charlène tut ihm diesen Gefallen offenbar gerne.

Das Bild lädt er natürlich stolz auf Instagram hoch. Was vielen Usern gleich auffällt: Charlène von Monaco wirkt auf dem Bild so fröhlich und entspannt wie schon lange nicht mehr. "Das erste Mal, dass ich Charlène glücklich sehe" schreibt einer, "Es scheint ihr so viel besser zu gehen" eine andere.

Charlène: Nach Krankheit wieder fröhlich?

In den letzten Monaten erlebte man die Fürstin hauptsächlich mit sehr ernster Miene, bei öffentlichen Auftritten wirkte sie oft traurig und angespannt. Seit kurzem scheint es Charlène aber nach ihrem monatelangen Klinikaufenthalt in der Schweiz endlich wieder besser zu gehen. Die Fans freut es.