Fürstin Charlène: Beim Auftritt mit Albert in Monte-Carlo strahlt sie

Zusammen mit ihrem Ehemann Fürst Albert hat Fürstin Charlène am Freitagabend das Fernsehfestival in Monte-Carlo eröffnet. Der 44-Jährigen scheint es endlich wieder besser zu gehen.

Fürstin Charlène ist zurück in der Öffentlichkeit! Lange hat man die 44-Jährige wegen ihrer Krankheit nicht gesehen, zuletzt ließ sie sich aber immer öfter im Fürstentum blicken. Am Freitag eröffnete sie gemeinsam mit Ehemann Fürst Albert das 61. Fernsehfestival in Monte-Carlo.

Fürstin Charlène gut gelaunt bei Festival

Anders als bei vielen ihrer letzten Auftritte zeigte sich Fürstin Charlène gut gelaunt, lächelte auf dem Roten Teppich in die Kameras. Der zweifachen Mutter scheint es nach den gesundheitlichen Strapazen endlich wieder besser zu gehen!

Am Tag nach der Veranstaltung teilte der monegassische Palast Fotos bei Instagram. Sie zeigen das Paar bei seiner Ankunft, beim gemeinsamen Posen mit Fans sowie auf der Bühne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fürst Albert spricht über Charlènes Abwesenheit

Erst vor Kurzem sprach Fürst Albert über die Rückkehr seiner Frau nach Monaco. Charlène habe "viel gelitten", die räumlich Trennung sei "eine Prüfung" für seine Frau, ihn selbst und ihre Kinder, die siebenjährigen Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, gewesen, so der 64-Jährige in einem Interview.

Nach allen wilden Gerüchten und der schwierigen Zeit für die Familie nun endlich wieder bessere Nachrichten.