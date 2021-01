Totgeglaubte VIPs: Diese Promis wurden Opfer von Falschmeldungen

Promis werden manchmal Opfer von falschen Todesnachrichten. Lady Gaga, Helene Fischer, Stefan Raab und Patricia Kelly wurden bereits von Medien für tot erklärt. Zuletzt gab es Meldungen über den Tod von Ex-Bond-Girl Tanya Roberts.

Laut diverser Falschmeldungen soll Sängerin Taylor Swift bereits 2009 und 2012 verstorben sein - was natürlich nicht stimmte.

Anhänger einer Beatles-Verschwörungstheorie glauben seit 1969, dass Paul McCartney schon lange nicht mehr unter uns weilt. Auf dem Cover zu "Abbey Road" wollten Fans damals einen versteckten Hinweis erkannt haben: McCartney ist auf dem legendären Bild im Gegensatz zu seinen Band-Kollegen barfuß zu sehen. In Songtexten meinten Anhänger sogar Hinweise auf die Todesumstände zu erkennen.

Humor bewies auch Morgan Freeman. Der Schauspieler hat schon einige Male im Netz von seinem Ableben erfahren. Ende 2012 etwa war eine Facebook-Seite ins Leben gerufen worden, die verkündete, Freeman sei an einer geplatzten Arterie verstorben. Nach gut einer halben Millionen Likes reagierte Freeman selbst auf seinem Profil: "Ich lese immer wieder, dass ich gestorben bin. Ich hoffe, dass diese Geschichten nicht wahr sind. Wenn doch, bin ich froh, euch berichten zu können, dass mein Leben nach dem Tod identisch mit dem Leben ist, in dem ich noch lebendig war."

Ob Stefan Raab die frei erfundenen Nachrichten 2016 mit Humor genommen hat, ist nicht überliefert. Eine Fake-Seite im Look von ProSieben hatte den Moderator für tot erklärt. Offenbar alles nur, um Nutzerdaten abzugreifen. Was immerhin beweist: Auch einige deutsche Hacker sind sich für keine dämliche Aktion zu schade.

2018 machte eine Falschmeldung in den sozialen Medien die Runde. Darin hieß es, dass Helene Fischer bei einem Autounfall ums Leben gekommen wäre. Verbreitet wurde die Todesmeldung durch eine unseriöse kroatische Website.

Eines der ersten und schlagfertigsten Opfer solcher Falschmeldungen war der Schriftsteller Mark Twain (1835-1910, "Tom Sawyer"). Er erfuhr schon 1897 zu seiner eigenen Überraschung aus der Zeitung, dass er gestorben sei. "Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben", ließ der scharfzüngige Schreiber daraufhin im "New York Journal" klarstellen.

US-Rapper Eminem wurde im August 2020 fälschlicherweise für tot geglaubt. Auf Twitter kursierten Gerüchte, der Künstler sei nicht mehr am Leben.

Die Überschriften klingen furchtbar und lösen bei Fans Bestürzung aus. Nachrichten über den Tod eines Promis verbreiten sich im Netz rasend schnell – auch, wenn die Meldung falsch ist.

Neuestes Beispiel: Ex-Bond-Girl Tanya Roberts wurde am 4. Januar 2021 für tot erklärt. Die 65-Jährige soll nach einem Zusammenbruch beim Gassi gehen in einem Krankenhaus verstorben sein. Einen Tag später zog der Sprecher des ehemaligen Bond-Girls seine eigene Aussage wieder zurück. Roberts sei nicht verstoben, sie sei allerdings in einem schlechten Zustand.

Diese Promis wurden schon für tot erklärt

Die Promis reagieren unterschiedlich auf die Falschmeldungen. Viele sind verärgert, manch einer nimmt es mit Humor. Schließlich freut man sich doch, so eine Fehlinformation aus vollem Herzen dementieren zu können. Auch US-Rapper Eminem ist schon betroffen gewesen: Auf Twitter kursierten Gerüchte über den Tod des Künstlers, die sich als falsch erwiesen.

In Deutschland traf es 2020 Patricia Kelly. Die Sängerin reagierte sofort: "Mir geht's gut, ich lebe noch!" Damit steht Patricia Kelly in einer langen Reihe von Stars, über deren Ableben fälschlicherweise wurde. Manchmal reagieren die VIPs darauf sogar mit ulkigen Dementis...

Alle Totgeglaubten, die doch noch leben, finden Sie in unserer Bilderstrecke.