Tote Promis aus dem Dschungelcamp: Um diese Stars trauern Fans von "Ich bin ein Star"

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" steht im Januar an. Wieder werden sich zehn bis zwölf Prominente ins Trash-Abenteuer Dschungelcamp stürzen. Seit über zwei Jahrzehnten sorgt das Dschungelcamp für Schlagzeilen – aber längst leben nicht mehr alle seiner früheren Teilnehmer. Die AZ erinnert an die verstorbenen Promis.

Costa Cordalis (†75) wurde 2004 erster Dschungelkönig

Costa Cordalis war der erste Dschungelkönig. Er starb 2019 an Organversagen in seiner Wahlheimat Mallorca. © imago

Bei der ersten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hatten die Persönlichkeiten aus Kino, Musik und TV keine Ahnung, worauf sie sich einlassen. Allen Widrigkeiten zum Trotz setzte sich Schlagerstar Costa Cordalis durch und konnte 2004 den ersten Titel des Dschungelkönigs gewinnen. 2019 starb er im Kreise seiner Liebsten an Organversagen – er wurde 75 Jahre alt.

Sein Sohn Lucas Cordalis, Ehemann von Kult-Blondine Daniela Katzenberger, setzte 2023 das Vermächtnis seines Vaters fort und nahm ebenfalls an der Show teil. Er gewann zwar nicht die Krone, erreichte aber einen respektablen dritten Platz.

Daniel Küblböck (†33) sorgte für lautstarke Unterhaltung im Dschungelcamp

Daniel Küblböck mischte die erste Dschungelcamp-Staffel ordentlich auf. 2018 ging er auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste von Neufundland von Bord und wurde knapp drei Jahre später für tot erklärt. © imago / Christoph Hardt

Für hohen Unterhaltungswert dürfte im ersten Dschungelcamp 2004 vor allem Daniel Küblböck gesorgt haben. Der Entertainer, bekannt aus DSDS, schrie sich bei den Prüfungen oft die Seele aus dem Leib, was ihm den dritten Platz bescherte.

2018 verschwand er von einem Kreuzfahrtschiff, als er vor der Küste von Neufundland über Bord gegangen war. Zweieinhalb Jahre später wurde der damals 33-Jährige für tot erklärt.

Werner Böhm (†78) erreichte den fünften Platz im ersten Dschungelcamp

Werner Böhm war ebenfalls teil der ersten Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". 2020 schloss er seine Augen für immer. © imago / Future Image

Auch ein weiterer Kandidat der ersten "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Staffel ist bereits verstorben. Der fünftplatzierte Sänger, der 1981 mit "Polonäse Blankenese" einen Nummer-eins-Hit erzielte, schied 2020 kurz vor seinem 79. Geburtstag aus dem Leben. Er wurde auf hoher See bestattet.

Dschungelcamp-Star Willi Herren wurde nur 46 Jahre alt

Willi Herren war einer der größten Reality-Stars Deutschlands. 2021 starb er überraschend im Alter von 46 Jahren. © BrauerPhotos / FlashPIC

Einer der ganz großen Stars der Ballermann- und Reality-TV-Branche war Willi Herren. Der Schauspieler und Sänger traute sich Ende 2004 in die zweite Staffel des Dschungelcamps und sorgte vor allem mit seinem Zoff mit Désirée Nick für Schlagzeilen.

Es folgten Auftritte bei "Promi Big Brother", "Kampf der Realitystars" oder "Promis unter Palmen". Letztere Show wurde nach seinem überraschenden Tod 2021 aus Respekt abgesetzt - 2025 soll es aber eine neue Staffel der Skandal-Show geben.

Günther Kaufmann (†64) beehrte das Dschungelcamp in der vierten Staffel

Günther Kaufmann war eine Film- und TV-Legende. 2009 war er im Dschungelcamp zu sehen und verstarb 2012. © BrauerPhotos / Neugebauer

Einer der größten Stars, die bislang im Dschungelcamp aufgetreten sind, war Günther Kaufmann. Er war der Lieblingsschauspieler von Regie-Legende Rainer Werner Fassbinder, der ihn 1969 entdeckte. Nachdem seine Karriere ins Stocken geraten und er aufgrund eines falschen Geständnisses drei Jahre im Gefängnis verbracht hatte, nahm er 2009 an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Der Schauspieler schloss 2012 für immer seine Augen, nachdem er auf offener Straße einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Helmut Berger(†78): Enfant terrible und Dschungelcamp-Star

Ebenfalls eine Film-Ikone war Helmut Berger. Das Enfant terrible schied 2023 aus dem Leben. © BrauerPhotos / A.Muench

Eine weitere Film-Legende stattete 2013 dem Dschungelcamp einen Besuch ab: Helmut Berger. Der vom Modemagazin "Vogue" als einer der schönsten Männer der Welt betitelte Schauspieler sorgte bereits während seiner Filmkarriere für Skandale, wurde auch als Enfant terrible des Films bezeichnet. Er starb 2023 in Salzburg. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Friedhof Bad Ischl.

Zweimal in Dschungelcamp-Show: Walter Freiwald (†65) wollte Chance nutzen

Walter Freiwald nahm 2015 am Dschungelcamp teil. Der Homeshopping-Moderator starb 2019 an Krebs. © imago

Walter Freiwald war ein wahres Verkaufstalent. Zusammen mit Harry Wijnvoord moderierte er "Der Preis ist heiß" und stand unter anderem für RTL Shop und QVC vor der Kamera. 2015 folgte er dem Ruf des Dschungelcamps und zog in den australischen Busch.

Der Moderator nahm im selben Jahr an der Sendung "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" teil, um eine neue Chance in der Trash-Show zu ergattern, musste sich aber Brigitte Nielsen geschlagen geben. 2019 starb er an den Folgen einer Krebserkrankung.

Rolf Zachers (†76) letzter großer TV-Auftritt war im Dschungelcamp 2016

Rolf Zacher feierte 2016 seinen letzten großen TV-Auftritt im Dschungelcamp, bevor er 2018 verstarb. © BrauerPhotos / A.Schmidt

Acht Tage schaffte der Künstler Rolf Zacher in der zehnten Staffel des Dschungelcamps, bevor er aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste – es sollte sein letzter großer TV-Job sein. Nur zwei Jahre später starb er 2018 im Alter von 76 Jahren in einem Pflegeheim in Büdelsdorf. Im Laufe seiner Karriere hatte er in 203 TV- und Kinoproduktionen mitgespielt und wurde mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Gunter Gabriel (†75) starb ein Jahr nach Dschungelcamp-Auftritt

Gunter Gabriel war ebenfalls in der zehnten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei. 2017 erholte er sich nicht mehr von einem schweren Sturz. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Auch Gunter Gabriel präsentierte sich 2016 an der Seite von Rolf Zacher bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Der Musiker hatte in der Vergangenheit mit Hits wie "Er ist ein Kerl" und "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" Erfolge gefeiert. 2017 brach er sich bei einem Sturz einen Halswirbel. Von den folgenden Operationen konnte er sich nicht mehr erholen und schloss seine Augen für immer.

Jens Büchner (†49): Witwe Danni führt sein Vermächtnis im Dschungel weiter

Jens Büchner war 2017 im Dschungelcamp zu sehen, bevor er nur ein Jahr später im Alter von 49 Jahren starb. © imago

Für Jens Büchner war das Dschungelcamp 2017 eine große Herausforderung. Der Ballermann-Star schaffte es auf den sechsten Platz und nahm 2018 mit seiner Ehefrau an "Das Sommerhaus der Stars" teil. Im selben Jahr verstarb er im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Seine Frau Danni Büchner führt seither das Reality-TV-Erbe weiter, sie war 2020 in "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen. 2024 traute sie sich erneut und zog in den südafrikanischen Busch in "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" ein.

Dschungelkönigin Ingrid van Bergen wurde 94 Jahre alt

Schauspielerin Ingrid van Bergen saß 2009 am Lagerfeuer und sprach im RTL-Dschungelcamp über ihre Todesnacht im Februar 1977. Sie erschoss in der Villa am Starnberger See ihren 33-jährigen Geliebten. Am Ende konnte der einstige Kino-Star die Herzen der RTL-Zuschauer erobern und gewann "Ich bin ein Star". Am 28. November 2025 starb Ingrid van Bergen im Alter von 94 Jahren in Niedersachen.

Ingrid van Bergen wurde Dschungelkönigin der vierten Staffel. Sie starb 2025. © BrauerPhotos / J.Reetz

Dirk Bach (†51) wird für Dschungelcamper unvergessen bleiben

Dirk Bach bleibt im Dschungelcamp unvergessen. Sechs Staffeln führte er an der Seite von Sonja Zietlow durch die Show. 2012 schloss er seine Augen für immer. © imago / Müller-Stauffenberg

Bei der bunten und turbulenten Kandidatenschar darf aber ein besonderer Dschungelcamp-Star nicht vergessen werden, auch wenn er selbst nie Teilnehmer der Show war: Moderator Dirk Bach. Mit seinen schrillen Outfits, frechen Sprüchen und liebevollen Art begeisterte er Promis wie Zuschauer gleichermaßen. An der Seite von Sonja Zietlow präsentierte er von 2004 bis 2012 die RTL-Show. Am 1. Oktober 2012 starb der Entertainer in seiner Berliner Wohnung aufgrund von Herzversagen. Seine Moderation bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bleibt bis heute unvergessen.