Heidi Klum zeigt sich privat wie nie. Sie lässt die Kameras ins eigene Zuhause. Die Blondine verrät, warum sie persönliche Versprechen über Bord wirft – und wie sich ihre Kinder von ihr unterscheiden.

Als international gefeierter Star ist Heidi Klum (52) das Leben in der Öffentlichkeit gewohnt. Beruflich zieht es die TV-Bekanntheit immer wieder vor die Kameras – und auch ihr Privatleben an der Seite von Tom Kaulitz (36) stellt sie gern zur Schau. Doch selbst Heidi Klum bewahrt Geheimnisse, die nur sie und ihre Liebsten kennen. Das Familienleben auf ihrem Anwesen in Los Angeles hielt sie weitgehend unter Verschluss – streng abgeschirmt vor neugierigen Blicken. Nur selten gewährte sie Einblicke. Jetzt reißt Klum die intimen Mauern ein...

Heidi Klum bricht Tabu: Model zeigt Zuhause

Die 52-Jährige bricht ein persönliches Tabu – zugunsten des TV-Publikums. Klum verrät im Gespräch mit " ": "Ich werde schon seit Längerem für eine Realityshow angefragt, und eigentlich wollte ich nie die Türen zu unserem Haus öffnen. Aber ich mache es jetzt, weil ich den Leuten einen Blick hinter die Kulissen des Modellebens ermöglichen möchte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Rede ist von Heidi Klums Dokuserie "On & Off the Catwalk", die noch im Frühjahr dieses Jahres auf ProSieben erscheint (TV-Ausstrahlung am 22. Februar und 1. März auf ProSieben). Die Sendung begleitet die Blondine, Tochter Leni (21) und Sohn Henry (20) im Modelalltag wie auch privat – samt TV-Aufnahmen aus ihrem kalifornischen Zuhause.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Stolze Mama: "Erstaunlich, wie sie sich zurechtfinden"

Ob auch Tom Kaulitz, sein Zwillingsbruder Bill (36) und Klums jüngste Kinder Johan (19) und Lou (16) in der Serie zu sehen sind? Die Zuschauer dürfen gespannt sein. Von Leni und Henry, die beide in die Model-Fußstapfen der Mama getreten sind, können jedenfalls einige Einblicke erwartet werden. Heidi Klum schwärmt von ihren Kids: "Es ist erstaunlich, wie sie sich in dieser Branche zurechtfinden."

Heidi Klums Kinder "könnten unterschiedlicher nicht sein"

Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin meint, Leni und Henry lernen viel von ihr. Doch zu Klum-Klonen werden sie deshalb nicht: "Obwohl sie mich beobachten, könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Sie sind selbstständig und haben ihre eigenen Meinungen. Meistens sind diese genau das Gegenteil von dem, was ich mag." Leni und Henry lassen sich also von der Promi-Mama inspirieren, gehen gleichzeitig aber ihren ganz eigenen Weg.

Heidi Klum (r.) und Tochter Leni im Oktober 2025. © imago/ABACAPRESS

Wichtige Botschaft: Betonung liegt auf Selbstvertrauen

In einem Punkt ticken Heidi Klum und die ältesten zwei Kinder jedenfalls gleich: "Wir sagen alle: 'Okay, wir zeigen euch, wie das geht!'" Motivation und Selbstvertrauen wird in der prominenten Familie großgeschrieben.

Heidi Klums Sohn Henry Samuel während der Paris Fashion Week im Januar 2025. © imago/ABACAPRESS

Klum will ihren Nachwuchs mental wappnen – für sie steht fest: "Man muss selbstbewusst sein, um so einen Modeljob zu machen. Alle Augen sind immer auf einen gerichtet, also muss man damit klarkommen. Und es auch mögen."