Tony Marshall: Kein Verständnis für Hasskommentare gegen Uschi Glas

Schlagersänger Tony Marshall (83) wendet sich augenzwinkernd an die Corona-Impfgegner - und spricht über seine eigene Impf-Erfahrung.

Gemeinsam mit seinen Söhnen Marc und Pascal trat Tony Marshall im Sommer vergangenen Jahres unter anderem auf der Bühne des Autokinos in Karlsruhe auf.

Tony Marshall (83) springt Uschi Glas (77) zur Seite: Die Schauspielerin hatte nach ihrer Teilnahme an der Impfkampagne #ÄrmelHoch böse Kommentare in den sozialen Medien geerntet und bekommt nun Zuspruch vom Schlagersänger.

Tony Marshall: Ist er nun endlich gegen Corona geimpft?

"Mit dem Alter wird man ja klug", sagte Marshall bei " " in Richtung der Impfgegner- und spielt damit zugleich auf seine eigene Impfung an.

Zuletzt waren vermehrt die Frage laut geworden, ob der Künstler nun angesichts seines fortgeschrittenen Alters endlich gegen das Coronavirus geimpft sei.

"Ich bin vor Ostern geimpft worden und habe keinerlei Beschwerden", klärte Marshall jetzt auf. Noch im Januar hatte er in der "Bild"-Zeitung gewettert und seinen Impfschutz eingefordert: "Ich will keinen Promibonus, sondern das, was mir als über 80-Jähriger und Risiko-Dialysepatient zusteht."

Er fühle sich "befreit und sicherer", sagte er - und scherzte: "Inzwischen bin ich 83 Jahre alt, fühle mich aber wie 82."