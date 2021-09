Tom und Bill Kaulitz werden 32: So gratulieren Heidi und Leni Klum

Tom und Bill Kaulitz feierten am 1. September ihren 32. Geburtstag. Auf Instagram gratulierten Toms Ehefrau Heidi Klum und deren Tochter Leni mit süßen Posts.

Die Kaulitz-Zwillinge ließen sich ordentlich feiern! Bill und Tom Kaulitz hatten am Mittwoch (1. September) ihren 32. Geburtstag. Aus diesem Anlass kündigten die beiden einen neuen wöchentlichen Spotify-Podcast mit dem Namen "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" an. Auf Instagram wurden die beiden mit Glückwünschen überflutet. Auch Toms Ehefrau Heidi Klum (48) und deren Tochter Leni (17) teilten süße Geburtstagsposts.

Heidi Klum: "Ich liebe euch beide sooooo sehr"

Modelmama Heidi Klum . Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sind die Körper eines tanzenden Paares zu sehen. Die Köpfe tauschte Klum jedoch kurzerhand aus - Bill und Tom sind nun also als Tanz-Duo zu sehen. "Ich liebe euch beide soooooo sehr", schrieb sie unter dem Bild.

Modelnachwuchs Leni Klum , auf dem sie selbst mit Bill und Tom zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag ihr beiden", kommentierte sie den Post, der nach wenigen Stunden schon über 100.000 Likes sammeln konnte.

Party mit kulinarischen Highlights

In ihren Instagram-Stories gab Heidi zudem Einblicke in die Geburtstagsfeier der Zwillinge. Dort wurden zahlreiche Köstlichkeiten wie Meeresfrüchte, Steak und Pizza aufgetischt. Zum Nachtisch gab es dann Kuchen, der nach dem neuen Podcast der Tokio-Hotel-Stars gestaltet wurde. Wem das noch nicht genug war, der konnte sich an Keksen mit den Gesichtern von Tom und Bill bedienen.

Bill und Tom Kaulitz leben wie Heidi Klum in Los Angeles. In ihrem neuen Podcast soll es vor allem um ihr Leben in den Vereinigten Staaten gehen.