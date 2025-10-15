Tom Kaulitz beschwert sich über Heidi Klum: "Ich kann nicht mehr"

In Topmodel Heidi Klum fand der Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz seine große Liebe. Das Paar wirkt stets total harmonisch – doch wie der Musiker nun im Gespräch mit Bruder Bill gesteht, gibt es ein Thema, bei dem er und seine Ehefrau völlig unterschiedlicher Meinung sind.

Für Bill (36) und Tom Kaulitz (36) läuft es karrieretechnisch rund: Ihre Band "Tokio Hotel" feierte kürzlich das 20. Jubiläum des Nummer-1-Hits "Durch den Monsun". Zudem sind die Zwillinge aus Magdeburg mit einer eigenen Netflix-Show sowie ihrem Podcast sehr erfolgreich. Privat hat Tom Kaulitz mit Ehefrau Heidi Klum (52) das große Los gezogen. Auch wenn der Gitarrist im Grunde wunschlos glücklich ist, verrät er nun, bei welchem Thema sich im Hause Kaulitz-Klum die Geister scheiden.

Tom Kaulitz verrät Vorliebe von Heidi Klum: "Jeden Tag"

In einer Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kommen Bill und Tom Kaulitz auf ihre kulinarischen Vorlieben zu sprechen. Von Suppen und Ramen-Nudeln als Vorspeise sind die Zwillinge keine Fans, wie Tom Kaulitz klarstellt: "Ich brauche was zum Kauen." Und Bill Kaulitz pflichtet seinem Bruder bei: "Ich mag grundsätzlich Sachen nicht, die völlig zerkocht sind."

Bei Heidi Klum sehe das anders aus, so Tom Kaulitz: "Meine Frau liebt Suppen." Das ist auch Bill Kaulitz nicht entgangen, wie er gleich einschiebt: "Na, Heidi postet ja den ganzen Tag, wie sie ihre Suppe kocht." Tom schildert, wie weit die Liebe für Suppen bei seiner Heidi wirklich geht: "Jeden Tag. Jeden Tag."

Heidi Klum ist seit 2019 mit Tom Kaulitz verheiratet. Auch seinem Bruder Bill (re.) steht sie nah. Doch ihre kulinarischen Vorlieben teilen die Zwillinge nicht unbedingt. © imago/Starface

Tom Kaulitz über Suppen von Heidi Klum: "Ich kann nicht mehr"

Der 36-Jährige meint über seine Topmodel-Ehefrau: "Heidi, isst das aber auch morgens, mittags, abends. Da gibt's Suppe." Dann erzählt Tom Kaulitz noch, dass es in deren Haus morgens oft eine selbstgekochte Variante mit Gemüse geben würde: "Und da freut sie sich dann so, dass die Brühe so schön geworden ist."

Er würde das dann auch mal probieren, doch müsse er irgendwann eine Grenze ziehen: "Dann gibt's abends nochmals Hühnersuppe und ich denke so: 'Leute, ich kann nicht mehr.'" Für seine Abneigung hat Tom Kaulitz aber noch eine gute Erklärung parat: "Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist. [...] Und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, dann kann ich nicht mehr. Ich heize dann so auf."