Tod von Herzogin Katharine: Prinz Harry soll privat kondoliert haben

In der kommenden Woche wird sich Prinz Harry für vier Tage in Großbritannien aufhalten. Zuvor soll er den Tod der Herzogin von Kent gewürdigt haben. Wie es heißt, habe er Katharines Familie privat kondoliert.

Prinz Harry lebt seit 2020 in den USA. Auf den Tod der Herzogin von Kent soll er mit einer privaten Beileidsbekundung reagiert haben.

Prinz Harry (40) soll nach dem Tod von Katharine, der Herzogin von Kent (1933-2025), sein Beileid privat an die Familie der Verstorbenen übermittelt haben. Das berichtet . Ob er auch an der Beerdigung teilnehmen wird, ist nicht bekannt. Zeitlich passen könnte es womöglich: Denn Harry wird bald in seiner britischen Heimat erwartet. Am Montag, 8. September, wird er bei der Verleihung der WellChild Awards in London zugegen sein. Das Datum fällt auf den dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Katharine war das älteste Mitglied der Königsfamilie und mit Diana verbunden

Am 5. September hatte der Buckingham Palace den Tod der Herzogin verkündet. Sie sei am Vorabend "friedlich im Kensington-Palast im Kreise ihrer Familie verstorben", . Die 92-Jährige war nach dem Ableben der Queen das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin von Elizabeth II. verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

In den vergangenen Jahren trat sie nur noch selten bei royalen Terminen öffentlich auf. 2018 besuchte sie aber die Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan (44). "Der König und die Königin sowie alle Mitglieder der königlichen Familie trauern gemeinsam mit dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkeln um ihren Verlust und erinnern sich liebevoll an die lebenslange Hingabe der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, ihre Leidenschaft für Musik und ihr Einfühlungsvermögen für junge Menschen", teilte der Palast weiter mit.

Harry soll auf eigene Kosten im Hotel übernachten

Wie , soll Harry in der kommenden Woche für vier Tage von seiner Wahlheimat Kalifornien nach Großbritannien reisen. Noch immer sei unklar, ob er bei der Gelegenheit auch seinen Vater, König Charles III. (76), treffen wird. Der Monarch hält sich im schottischen Balmoral auf, wo er den Rest des Septembers verbringen wird. Quellen zufolge habe Harry keine Einladung für einen Besuch erhalten - und er dürfe auch nicht in einer royalen Unterkunft wohnen. Stattdessen werde er auf eigene Kosten in einem Hotel übernachten.

Die WellChild Awards, die 2025 ihr 20. Jubiläum feiern, würdigen schwer kranke Kinder und das Engagement ihrer Familien sowie Pflegekräfte. Prinz Harry fungiert seit 2007 als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation. Bei den WellChild Awards überreicht Harry traditionell einen Preis und hält eine Ansprache.

Ob er im Zuge seines Großbritannienbesuchs auch an der Beerdigung von Herzogin Katharine teilnehmen wird, ist unklar. Noch wurde auch kein Datum für die Trauerfeierlichkeiten bekannt gegeben. Fest steht jedoch: Die Verstorbene war mit Harrys geliebter Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) befreundet und fungierte als ihre Mentorin, als diese in die königliche Familie einheiratete.