Große Trauer um Felix Baumgartner: Der Extremsportler starb am Donnerstag während eines Paragliding-Flugs. Promi-Freundin Monika Gruber spricht der Familie ihr Beileid aus und erinnert an die letzte Begegnung.

Die Sport- und Promi-Welt steht unter Schockstarre: Am Donnerstagabend (17. Juli) wurde publik, dass Felix Baumgartner im Alter von nur 56 Jahren gestorben ist. Monika Gruber gedenkt ihrem Kumpel mit rührenden Worten.

Todesursache von Felix Baumgartner: Was bislang bekannt ist

Spätestens mit seinem Weltrekordsprung aus der Stratosphäre in Höhe von 39 Kilometern wurde Felix Baumgartner 2012 weltberühmt. Während eines Paragliding-Ausflugs in Italien soll er am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten haben, er stürzte mit seinem Fallschirm in einen Hotelpool im Badeort Porto Sant'Elpidio. Zu diesem Zeitpunkt soll er bereits nicht mehr am Leben gewesen sein.

Die Todesursache ist bislang nicht geklärt, auch technisches Versagen oder ein Missgeschick seien nicht auszuschließen. Bei dem Unfall wurde eine Hotelmitarbeiterin verletzt, glücklicherweise nicht schwer.

Monika Gruber nimmt Abschied von Felix Baumgartner: "Was für eine Tragödie"

Der plötzliche Tod von Felix Baumgartner dürfte für Freunde und Familie ein großer Schock gewesen sein. Monika Gruber (54) hat jetzt in ihrer Instagram-Story emotional Abschied genommen. "Was für eine Tragödie. Felix Baumgartner ist tödlich verunglückt", schreibt sie zu einem gemeinsamen Schnappschuss.

Felix Baumgartner feierte mit Monika Gruber ihren 50. Geburtstag. © Instagram/monika.gruber.official

Dabei erinnert die Gruberin an die letzte Begegnung mit dem Extremsportler am 29. Juni 2021. "Das letzte Mal haben wir uns zu meinem 50sten Geburtstag gesehen und so eine Gaudi ghabt." An die Eltern und die Partnerin von Felix Baumgartner richtet sie auch liebevolle Worte: "Ich fühle mit seinen Eltern, seiner Lebensgefährtin und allen, die ihn liebten. Möge er in Frieden ruhen!"

Cora Schumacher teilt besondere Verbindung zu Felix Baumgartner

Mit ihrer Kondolenzbotschaft ist Monika Gruber nicht allein. Auch Cora Schumacher (56) gedenkt Baumgartner und schreibt zu einem Schwarz-Weiß-Foto des verstorbenen 56-Jährigen: "Ich werde nie vergessen, was wir geteilt haben. Du wirst immer mein Sternenmann bleiben. Und du wirst immer da oben sein – und im Himmel warten."

Was die Schumacher-Ex und den Extremsportler verbunden hat, lässt sich nur erahnen. Wahrscheinlich spielt die 48-Jährige damit auf ihre Faszination der Raumfahrt an. Vor ein paar Jahren schmiedete sie Pläne, ins Weltall zu fliegen und hatte deshalb sogar Kontakt mit der Raumfahrtbehörde aufgenommen. Baumgartner hingegen hatte es im Laufe seiner Karriere ins All geschafft, was Cora Schumacher bis zuletzt wohl sehr bewundert hat.