Tod an Weihnachten: Ehefrau von Max Schautzer gestorben

Kult-Moderator Max Schautzer trauert um seine geliebte Ehefrau Gundel. Sie starb am 26. Dezember mit 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag schlief Gundel Schautzer für immer ein. Der 81-jährige Moderator Max Schautzer trauert um die Liebe seines Lebens. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist die 76-Jährige verstorben.

Gundel Schautzer ist tot

"Wir waren 53 Jahre verheiratet, hatten ein erfülltes Leben und waren glücklich bis zum letzten Tag. Im Krankenhaus durfte ich sie über die Feiertage wegen einer Quarantäne (nicht Corona) auf der Station leider nicht besuchen. Erst auf der Intensivstation konnte ich dann endlich von Ihr Abschied nehmen. Da hatte ihre Seele sie aber bereits verlassen", schreibt Max Schautzer auf Facebook.

Max und Gundel Schautzer feierten 2018 goldene Hochzeit und wohnten in Köln und Kitzbühel. Das Paar hat keine Kinder. "Wir haben gemeinsam viel erlebt und erreicht. Was bleibt, sind die Erinnerungen an ein erfülltes Leben", so der trauernde Witwer.