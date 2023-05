Tochter von Verona Ferres: Lilly Krug begeistert Cannes

Schauspielerin und Promitochter Lilly Krug legt in Cannes mehrere gelungene Auftritte hin. Die Tochter von Verona Ferres zeigt, dass sie mit den internationalen Stars auf dem roten Teppich durchaus mithalten kann.

Von wegen "die Tochter von": Lilly Krug zieht bei den Filmfestspielen in Cannes auch ohne ihre berühmten Eltern Veronica Ferres und Martin Krug die Blicke auf sich. Auf den Filmfestspielen in Cannes zwischen all den Weltstars wie Johnny Depp, Cate Blanchett oder Harrison Ford als Newcomer die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist kein einfaches Unterfangen. Ein auffälliges Kleid kann da sehr hilfreich sein, wie Lilly Krug auf der Premiere des Films "Indiana Jones 5 - Das Rad des Schicksals" erneut beweist.

Lilly Krug: Tiefer Ausschnitt und transparenter Stoff

Das weiße Kleid mit zartrosa Akzenten des Pariser Labels "La Metamorphose" wirkt schon durch die weiten, überlangen Trompetenärmel und den bodenlangen, voluminösen Rückteil durchaus eindrucksvoll.

Tiefer Ausschnitt und viele Lagen Chiffon: Lilly Krug 2023 in Cannes. © IMAGO (www.imago-images.de)

Dabei wirkt es, als wäre es am Oberkörper nur durch einige Knoten im transparenten Stoff zusammengehalten. Ein Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel lässt tief blicken, Schultern, Rücken und Brust sind geschmückt mit Stoffblumen und zarten Federn.

Ähnlicher Look, ein Jahr zuvor: Lilly Krug 2022 in Cannes. © imago/Alec Michael

Lilly Krugs Kleid 2022: Transparent mit viel Glitzer

Schon 2022 konnte die 21-Jährige in einem recht freizügigen und auffälligen Kleid derselben Marke die Fotografen und Reporter für sich gewinnen. Kein Wunder, dass sie 2023 auf das gleiche Pferd, beziehungsweise das gleiche Label setzt. Ob sie sich womöglich auch bei Mama Veronica Ferres Tipps für den perfekten Auftritt geholt hat? Immerhin ist diese seit Jahrzehnten auf dem roten Teppich zuhause.

Dass Lilly auch in einem schlichteren Kleid bezaubern kann, beweist sie auf einer weiteren Veranstaltung in Cannes: Auf Instagram zeigt sie sich neben der deutschen Influencerin Leonie Hanne in einem schwarzen, engen Kleid mit Raffung, die Haare schlicht hochgesteckt. Das einzige auffällige Accessoire bei dem Look: ein strahlendes Lächeln. Auffällig oder schlicht: Profis können eben beides.