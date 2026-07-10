Tochter von Roberto Blanco kassiert Korb: Lucas Cordalis verrät Details

Ein berühmter Schlagerstar hat es Patricia Blanco offenbar angetan. Die Promi-Tochter nahm all ihren Mut zusammen und ging auf Flirt-Kurs. Doch der Schuss ging nach hinten los, wie ihr Schwarm jetzt verrät.

Das Verhältnis zwischen Patricia Blanco und ihrem berühmten Vater gilt weiterhin als zerrüttet. Doch nicht nur familiär läuft es für die Reality-TV-Darstellerin schwierig – auch in der Liebe will sich das große Glück bislang nicht einstellen. Vier Jahre lang war sie mit dem Entertainer Andreas Ellermann zusammen, bevor die Beziehung 2023 scheiterte. Auch die darauffolgende Partnerschaft mit Unternehmer Benjamin G. ging in die Brüche. Doch Blanco gibt nicht auf. Ihr Herz ist groß. Die 54-Jährige ist gewillt, den perfekten Mann zu finden. Auf der Schlagermove-Parade in Hamburg suchte sie nun die Nähe eines bekannten Sängers.

Tochter von Roberto Blanco auf Flirt-Kurs: Lucas Cordalis verrät Details

Trotz Regenwetter lockte der Schlagermove in der Hansestadt viele Menschen an. Unter den zahlreichen Gästen tummelte sich so mancher Promi – darunter Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry, die auf einem Wagen für Stimmung sorgten. In ihrem Podcast " " lassen sie das Wochenende Revue passieren. Dabei erinnert sich Cordalis an eine äußerst pikante Situation: "Wir standen alle im trockenen Bereich des Trucks, sehr eng aneinanderstehend. Und auf einmal sah ich, wie sich eine Frau dem Achim näherte."

Der Sohn von Costa Cordalis (†) hat beobachtet, wie eine Promi-Dame Interesse an Petry zeigte: "Das war Patricia Blanco, die auch schon sehr glücklich aussah. Sie war fröhlich und hat dann mit ganz verliebten Augen in seine Richtung geguckt."

Lucas Cordalis, Joelina Drews und Achim Petry beim Schlagermove in Hamburg. © imago/Breuel-Bild

Flirt-Attacke auf Achim Petry: "Patricia Blanco hat mich angemacht"

Auch Achim Petry kann sich gut an die Situation erinnern: "Das ist richtig. [...] Also ich sage jetzt mal, wie es war: Patricia Blanco hat mich angemacht." Die 54-Jährige sei in die Offensive gegangen. "Der Spruch war legendär, da muss ich auch meinen Hut ziehen. Der war so legendär, dass ich auch lauthals lachen musste. Weil sie sagte, sie steht auf Männer, die leicht verbraucht wirken." Petry habe die Flirt-Attacke mit Humor genommen und bewundere den Mut von Blanco, beteuert er. Doch schlussendlich musste er die Promi-Tochter enttäuschen.

Patricia Blanco kassiert Korb: "Ich bin verheiratet"

"Sie war sehr nett. Aber ich habe auch relativ schnell klar gemacht, ich bin verheiratet und auch nicht zu haben", so der Schlagersänger. "Und dann kam nur die Gegenfrage: 'Hast du mir gerade einen Korb gegeben?'"

Dieser Eindruck trügt offenbar nicht. Achim Petry wünscht Blanco dennoch nur das Beste: "Liebe Patricia, ich hoffe, dass du jemanden findest, der dich glücklich macht. Ich bin's nicht, das weiß ich definitiv. Das muss ich dir so leider sagen."

Im Podcast verrät Achim Petry außerdem, warum er von Blancos Flirt-Versuch erzählt. Sein Ziel sei schließlich keineswegs, die 54-Jährige bloßzustellen. Der Sänger betont, es wäre nicht dazu gekommen, "wenn sie das nicht selbst so öffentlich gemacht hätte". Auf dem Truck habe sich Patricia Blanco äußerst auffällig verhalten. "Es hat ja jeder mitbekommen – unsere Tourbetreuung und der Techniker, der fünf Meter weiter stand", stellt Achim Petry klar.