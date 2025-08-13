Das Verhältnis zwischen Roberto und Patricia Blanco ist seit vielen Jahren angespannt. Die Tochter des Sängers startete Annäherungsversuche, auf die ihr Vater jedoch nicht einging. Jetzt berichtet Patricia von einem Aufeinandertreffen am Flughafen.

Im Leben von Patricia Blanco (54) geht es derzeit heiß her. Die Reality-TV-Darstellerin schaltete einen Anwalt ein, nachdem es bei Dreharbeiten zum Format "Die Villa der Versuchung" zu einem Rassismus-Eklat gekommen sein soll. Die Reality-Show ist momentan im Wochentakt auf Sat.1 zu sehen. In einer zeigt sich die 54-Jährige jetzt von ihrer emotionalen Seite. Sie kommt auf das zerrüttete Verhältnis zu ihrem bekannten Vater – Schlagerstar Roberto Blanco (88) – zu sprechen.

Streit zwischen Roberto und Patricia Blanco: "Heute sag ich ja, es tut mir leid"

Seit mehreren Jahren soll es keinerlei Kontakt zwischen der TV-Bekanntheit und dem Sänger geben. 2017 eskalierte der Streit, nachdem Patricia Blanco ihren Vater auf der Frankfurter Buchmesse öffentlich beschimpft hatte. Die 54-Jährige soll seitdem wieder die Nähe zu dem Schlagerstar suchen, wie sie auch in "Die Villa der Versuchung" beteuert. "Heute sag ich ja, es tut mir leid. Ich habe meinem Vater verziehen, weil ich mittlerweile sage, [...] ich hab bestimmt Fehler gemacht", so Blanco im Sat.1-Format. Ihr Vater sehe – im Gegensatz zu ihr – jedoch kein Fehlverhalten auf seiner Seite ein. Er sei nach wie vor auf Abstand aus.

Reality-Star stichelt gegen Roberto Blanco: "Ekelhaft"

"Der Mann, wenn er mich sieht, der rennt weg. Ich hab ihn einmal am Flughafen gesehen, der ist an mir einfach vorbeigegangen", erzählt Patricia Blanco – obwohl sie ihn direkt mit "Papa" angesprochen habe. Ihre Show-Kollegin Sara Kulka (35) ist erzürnt darüber, dass ein Vater seiner Tochter keinerlei Beachtung schenkt. "So ein Ar***loch. Ekelhaft", äußert die 35-Jährige entsetzt. In Patricia Blancos Gefühlswelt steht jedoch nicht Wut im Vordergrund. Die Reality-TV-Darstellerin blickt eher reuevoll auf die Situation am Flughafen zurück. Sie meint: "Diese ganze Geschichte hat mich echt geprägt."

Eine Erinnerung aus harmonischen Zeiten: Roberto Blanco mit seiner Tochter Patricia im Jahr 1995. © imago/APress

Patricia Blanco zieht ernüchterndes Fazit: "Es ist halt einfach schade"

Patricia Blanco macht deutlich, wie schlecht es ihr wegen der zerrütteten Beziehung zu ihrem Vater lange ging: "Ich habe da echt darunter gelitten. Ich rede seit 15 Jahren mit dem nichts mehr. Weil eben die vielen Dinge vorgefallen sind." Unter anderem habe die Trennung von Roberto Blanco und Patricias Mutter Mireille zum schlechten Vater-Tochter-Verhältnis beigetragen. "Es ist eine mediale Schlammschlacht entstanden, er hat nicht gut über mich und meine Mutter geredet, dann bin ich halt durchgedreht", so die Reality-TV-Darstellerin. Sie spielt auf die Auseinandersetzung mit Roberto Blanco auf der Frankfurter Buchmesse an.

Patricia Blanco zieht in "Die Villa der Versuchung" ein ernüchterndes Fazit: "Es ist halt einfach schade, dass diese Vater-Tochter-Beziehung in diesem Leben leider nicht funktioniert hat." Heute gelinge es ihr, glücklich zu leben, weil sie Roberto Blanco verzeihen konnte. Wenn der Schlagerstar das nicht schaffe, tue es der 54-Jährigen für ihn leid. Ob es künftig doch noch zu einer Aussprache kommt? Man darf gespannt sein.