Tochter von Robert und Carmen Geiss: "Mama und Papa sind eifersüchtig"

Mit Freude bieten Robert und Carmen Geiss ihren Töchtern ein Leben im Luxus. Doch wie Davina jetzt verrät, spielt Eifersucht bei ihren Eltern eine große Rolle.

Viele Promis reisten am 12. Februar nach Österreich – Oliver Pocher (47), Harald Glööckler (60) oder auch Evelyn Burdecki (37) schlüpften in schicke Abendgarderobe und ließen sich den Wiener Opernball nicht entgehen. Auch Robert (62) und Carmen Geiss' (60) Töchter Davina (22) und Shania (21) waren vor Ort. Auf dem angesehenen Event präsentierten sich die jungen Influencerinnen in edlen blauen Roben – die Haare hochgesteckt für einen runden Gesamt-Look. Während Davina und Shania die Stimmung in der Wiener Staatsoper sichtlich genossen, fehlte von ihren Eltern bis zum Schluss jede Spur...

Davina Geiss über Robert und Carmen: "Sind schon ein bisschen eifersüchtig"

Robert und Carmen Geiss seien zeitlich verhindert gewesen, wie das österreichische Nachrichtenportal " " berichtet. Ein voller Terminkalender hat die TV-Stars wohl daran gehindert, die Wiener Ballstimmung genießen zu dürfen. Kurz vor Beginn des Events habe ihre ältere Tochter Davina noch mit ihnen gesprochen und in einem Videotelefonat vom bunten Treiben in Österreich berichtet.

Davina Geiss verriet in Bezug auf die Abwesenheit ihrer Eltern: "Mama und Papa sind schon ein bisschen eifersüchtig, dass sie nicht mit dabei sein können. Sie schauen aber ganz fleißig von zu Hause zu und ich weiß, sie sind bestimmt stolz, dass wir das so gut meistern." Sicherlich freuten sie sich darüber, dass zumindest ihre Töchter den Ball besuchten, wenn sie schon selbst nicht vor Ort sein konnten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Verspätung bei Shania Geiss: "Ich bin halt auch nur ein Mädchen"

Während Davina Geiss mit genügend Pufferzeit vor dem Start des Events aufkreuzte, reiste Schwester Shania erst wesentlich später an. Das war eher unüblich für die Millionärstöchter, die bei öffentlichen Veranstaltungen sonst nur im Doppelpack anzutreffen sind. Was war der Grund für Shanias Verspätung? "Ich bin halt auch nur ein Mädchen und musste in Dubai noch vieles fixen für unsere Sendung. Warum genau ich erst so spät gekommen bin, werdet ihr dann sehen, wenn diese Folge rauskommt", so die Blondine mit einem Augenzwinkern.

Neben ihren Eltern sind Davina und Shania Geiss regelmäßig in der beliebten Reality-Doku "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen. Die Millionärstöchter bekamen 2022 außerdem ein eigenes Spin-off mit dem Titel "Davina & Shania – We Love Monaco", das bereits vier Staffeln hervorgebracht hat.

Davina und Shania Geiss – die Töchter von Carmen und Robert Geiss. © imago/Gartner

Geiss-Töchter in Promi-Gesellschaft

Auf dem Wiener Opernball machten Davina und Shania Geiss nette Promi-Bekanntschaften. Sie kamen mit Schauspielerin Simone Thomalla (60) ins Gespräch und genossen die Gesellschaft von Alec Völkel (53) und Sascha Vollmer (54) von der Country-Band The BossHoss. Wie Davina Geiss via betonte, war der Abend auf dem Wiener Opernball für sie und ihre Schwester ein voller Erfolg.