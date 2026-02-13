AZ-Plus
  • Promi-Fauxpas beim Wiener Opernball 2026: Stargast bricht mit Dresscode

Promi-Fauxpas beim Wiener Opernball 2026: Stargast bricht mit Dresscode

In Wien wurde am Donnerstagabend wieder der berühmt-berüchtigte Opernball gefeiert. Welche Promi-Gäste waren geladen, wer sorgte für das größte Tuschelthema?
AZ/dpa
dpa/APA 13 Beim Wiener Opernball war 2026 einiges geboten.
dpa/Helmut Fohringer/APA 13 Debütantenpaare betreten den Saal während der Eröffnung des 68. Wiener Opernballs in der Wiener Staatsoper.
dpa/Roland Schlager/APA 13 Vizekanzler Andreas Babler (l-r, SPÖ), Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Beate Meinl-Reisinger (NEOS)
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Sharon Stone
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Sharon Stone
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Modedesigner Harald Glööckler
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Elisabeth Köstinger und der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Evelyn Burdecki
dpa/Roland Schlager/APA 13 US-Schauspielerin Fran Drescher
dpa/Helmut Fohringer/APA 13 The Boss Hoss Sascha Vollmer (l) und Alec Völkel
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Stephanie Graf und Christian Baha
dpa/Georg Hochmuth/APA 13 Helmut Kaltenegger (l-r), Oliver Pocher, Alessandra Meyer-Wölden und Katarina Kaltenegger
dpa/Tobias Steinmaurer/APA 13 Eine Demonstration findet während des 68. Opernballs in Wien statt.

Es dürfte das glamouröseste Event sein, das Österreichs Hauptstadt zu bieten hat: der Wiener Opernball. Auch 2026 kamen zahlreiche Promi-Gäste und Society-Sternchen zusammen, um den Debütanten ihre Ehre zu erweisen. Was war heuer alles geboten?

Sharon Stone verlässt unter Tränen kurzzeitig den Opernball

Das glitzernde Treiben am Wiener Opernball hat bei Hollywood-Star Sharon Stone für große Emotionen gesorgt. "Ich bin etwas überwältigt", sagte die US-Schauspielerin ("Basic Instinct") unter Tränen auf dem roten Teppich. "Es hat mir ehrlich gesagt den Atem geraubt", sagte sie dem Sender ORF. Unmittelbar darauf kehrte sie kurzzeitig in ihr Hotel zurück. Der Wunsch, sich nach solchen Emotionen, noch einmal im Hotel frisch zu machen, sei völlig verständlich, sagte ihr Gastgeber, der Süßwaren-Unternehmers Karl Guschlbauer. Im Anschluss nahm Stone wieder in ihrer Loge beim Ball Platz.

Stone (67) zeigte sich nach eigenen Angaben begeistert über das Gefühl von Einigkeit und kulturellem Stolz auf dem österreichischen Staatsball und sprach von einem "Meer an Eleganz". "Es ist wirklich so wunderschön. Es ist wie in einem dieser Technicolor-Filme, die ich gesehen habe, als ich noch klein war." Stone, die auch Malerin ist, zeigte sich überzeugt, dass sie ein vom Opernball inspiriertes Motiv schaffen werde. Die 67-Jährige erschien in einer Robe im Stil des Wiener Jugendstil-Malers Gustav Klimt, das der jüngst verstorbene Star-Designer Valentino einst für sie entworfen hatte.

Sharon Stone © dpa/Georg Hochmuth/APA

Die Nanny sorgt für Hollywood-Glanz: Fran Drescher bricht den Dresscode

Für US-Glamour sorgte auch Schauspielerin Fran Drescher ("The Nanny"). Der TV-Publikumsliebling besuchte das Event in einem schwarzen Damen-Smoking mit Jackett und Rock und widersetzte sich so dem Dresscode, der ein bodenlanges Ballkleid für Damen vorschreibt. Drescher spielte jüngst im mehrfach Oscar-nominierten Streifen "Marty Supreme" die Mutter des Hauptdarstellers Timothée Chalamet.

Die Eröffnungszeremonie wurde dieses Jahr mit viel Broadway-Flair konzipiert: So stand etwa die "Maria"-Arie und die Balkonszene aus Leonard Bernsteins Musical "West Side Story" auf dem Programm.

Protest-Aktion gegen NATO-Beitritt

Die Aufmerksamkeit des Wiener Opernballs nutzte die Kommunistische Jugend Österreich für eine Protestaktion. Unter dem Motto "Eat the Rich" demonstrierten etwa 100 Personen gegen Aufrüstung und einen möglichen NATO-Beitritt Österreichs. Auf einem riesigen Banner war während des Marsches zur Oper die Aufschrift "Wir sterben nicht für ihre NATO! Jugend, Zukunft Sozialismus!" zu lesen. Die Stimmung blieb dennoch friedlich und entspannt.

Eine Demonstration findet während des 68. Opernballs in Wien statt. © dpa/Tobias Steinmaurer/APA

Deutsche VIPs machen den Wiener Opernball unsicher

Unter den rund 5.000 Gästen des Wiener Opernballs tummelten sich auch etliche bekannte Gesichter aus Deutschland, darunter Comedian Oliver Pocher (47) mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (42) oder die Frontmänner von The BossHoss, Sascha Vollmer und Alec Völkel. Auch britischer Adel war vertreten, und zwar durch Lady Eliza Spencer und Lady Amelia Spencer - die 33-jährigen Zwillinge sind Nichten der 1997 tödlich verunglückten Prinzessin Diana.

Welche weiteren Promis den Wiener Opernball 2026 feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Mallory vor einer Stunde / Bewertung:

    Ja der Wiener Opernball mit den immer gleichen Gestalten aus der Rocky-Horror-Picture-Show.
    Lustig sind auch die Preise für ein 0,33 L Bier (15,50 €) oder ein paar Würstl (18 €).
    Im Vergleich zum Opernball-Preis für 1 Maß Bier (46,50 €) hat das Oktoberfest ja noch genügend Luft nach oben......ich denke, beim Oktoberfest wird dieser Maß-Preis erst 2029 erreicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Mallory

    1 Glas Champagner: 39 Euro. 🥂

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor einer Stunde / Bewertung:

    Ein Foto der omnipräsenten Raketenministerin Doro Bär mit ihrem Riesen-Dekollete fehlt in der Fotostrecke.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
