Tochter von Peter Kloeppel: Geena Kaye macht Karriere als Popsängerin in den USA

Peter Kloeppel und seine Ehefrau Carol Sagissor haben eine gemeinsame Tochter. Was kaum einer weiß: Die 26-Jährige ist Sängerin und arbeitet in New York an ihrer Karriere als Popstar.

Geena Kaye heißt eigentlich Geena Kloeppel und ist die Tochter von "RTL aktuell"-Chefmoderator Peter Kloeppel. Sie lebt in New York, wo sie als Marketing Managerin arbeitet. Anders als andere Promi-Kinder ist die 26-Jährige in Deutschland nicht bekannt. Doch das könnte sich bald ändern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Geena Kaye: Tochter von Peter Kloeppel könnte mit ihrem Song "Dizzy" einen Hit landen

Unter dem Künstlernamen Kaye arbeitet Geena bereits seit 2018 an ihrer Musikkarriere. Sie hat bereits eine EP und mehrere Singles veröffentlicht, doch ihr neuer Song könnte für sie der Sprung in die Riege der Popstars bedeuten. Zwar hat "Dizzy" auf Youtube noch nicht die hohen Klickzahlen erreicht, doch mehrere ausländische Medien berichten bereits über die Tochter von Peter Kloeppel.

"Ein erhebender und wunderbar fesselnder Popsong, in dem es um das Schwindelgefühl zu Beginn einer Beziehung geht. Genau das Gefühl, das Geena bekam, als sie zu Beginn der Pandemie eine Beziehung anfing", schreibt das schwedische Musikportal " " über den Song. Auch die amerikanische Seite " " zeigt sich begeistert Geena Kayes Stimme: "Mit langsamem Aufbau und niedergeschlagenen Höhen umfassen ihre Songs den Kummer und die Unsicherheiten der Suche nach einem eigenen Platz in einer Stadt, in der sich der Boden schneller verändert, als man Wurzeln schlagen kann."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Peter Kloeppel über Musikkarriere seiner Tochter: "Ich freue mich"

Der Chefmoderator von "RTL aktuell" ist stolz auf seine Tochter Geena, die in New York an ihrer Karriere als Popstar feilt. "Wenn man hört, dass die Kinder gelobt werden und Erfolg haben, sind Eltern mit Recht stolz", sagt Peter Kloeppel im Gespräch mit " ". "Ich freue mich, dass sie musikalisch etwas Außergewöhnliches leistet – ich wäre dazu niemals in der Lage."

Auf Instagram zeigt Geena Kaye ihren Fans und Followern ihr musikalisches Talent und beweist dabei auch, dass sie live singen kann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Danke Leute, dass ihr euch 'Dizzy' anhört. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin", schreibt die 26-Jährige zu dem Clip, in dem sie ihren Song unplugged singt. Ob die Tochter von Peter Kloeppel auf die ganz große Musikkarriere hoffen kann, bleibt abzuwarten.