Ninja Warrior Promi-Special 2021: Diese VIP-Kandidaten wagen den Parcours

Auch 2021 wird RTL wieder ein Promispecial von "Ninja Warrior" senden. Die VIP-Kandidaten stehen bereits fest und es wird schon fleißig trainiert. Welche Stars und Sternchen trauen sich durch den Parcours?

Auch "Bachelor"-Kandidatin Michele Gwozdz traut sich in den Parcours von "Ninja Warrior Promispecial".

Auch Julius Brink ist in der RTL-Show dabei.

Jasmin Wagner aka "Blümchen" will ebenfalls den Parcours bestreiten.

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels will bei "Ninja Warrior Promispecial" 2021 Geld für den guten Zweck sammeln.

Sandy Mölling, Sängerin bei den No Angels – sie leidet unter Höhenangst und hat daher Respekt vor allen Höhen-Hindernissen.

San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth – mit 17 Jahren ist er der Jüngste unter den VIP-Kandidaten. Der sportliche Youngster freut sich auf den Parcours und will weit kommen.

"Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger hat große Panik davor, dass sein Kopf unter Wasser gerät und will daher den ganzen Parcours meistern.

"Princess Charming" Irina Schlauch guckt gerne die Show im TV und feiert bei "Ninja Warrior Promispecial" ihre Premiere in einem echten Ninja-Parcours.

Filip Pavlovic will den Parcours von "Ninja Warrior Promispecial" bestreiten.

Angela Finger-Erben, RTL-Moderatorin – sie hat am meisten Angst vor den Chaos-Bällen, war aber auch schon einmal dabei und hat sich bestens vorbereitet.

Diese VIPs trauen sich 2021 in den Parcours von "Ninja Warrior Promispecial".

Kreative Hindernisse, starke Athleten und ein lustiges Moderatoren-Duo: Die RTL-Show "Ninja Warrior" hat sich über die Jahre zu einem beliebten TV-Format entwickelt. Auch 2021 darf da natürlich ein Spezial mit Promis nicht fehlen.

"Ninja Warrior" Promispecial: Welche VIP-Kandidaten sind dabei?

Auf Instagram haben schon einige Promis enthüllt, dass sie beim diesjährigen "Ninja Warrior Promispecial" dabei sind. RTL hat gegenüber AZ die komplette Teilnehmer-Riege der VIPs bestätigt.

2021 sind dabei: RTL-Moderation Angela Finger-Erben, Ex-Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb, Reality-Star Calvin Kleinen, "Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic, "Princess Charming" Irina Schlauch, Ex-Fußballprofi Kevin Großkreutz, "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger, Promi-Sohn San Diego Pooth, "No Angels"-Sängerin Sandy Mölling, RTL-Allzweckwaffe Thorsten Legat, Influencerin Cathy Hummels, Sängerin Jasmin "Blümchen" Wagner, Sportschau-Moderatorin Julia Scharf, Ex-Beachvolleyballer Julius Brink (nicht zu verwechseln mit Ex-Bachelor Paul Janke), Ex-Skispringer Martin Schmitt, "Bachelor"-Kandidatin Michele "Mimi" Gwozdz, Ballermann-Sänger Mickie Krause, "Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens und Ex-Skispringer Sven Hannawald.

Cathy Hummels über "Ninja Warrior"-Teilnahme: "Ich gebe alles"

Cathy Hummels zeigte sich bereits aufgeregt über ihre Teilnahme bei "Ninja Warrior Promispecial" 2021. Auf Instagram schreibt sie: "Ich weiß war nicht wie weit ich komme, aber ich geb' alles." Mit ihrem Auftritt will sie die RTL-Stiftung "Wir helfen Kinder" unterstützen.

Wann wird "Ninja Warrior Promispecial" gesendet?

Bis zur Ausstrahlung müssen die Fans sich noch ein bisschen gedulden. Wie RTL mitteilt, wird das Promispecial zu "Ninja Warrior" im Dezember 2021 im TV laufen. Dann können die Zuschauer ihre Favoriten anfeuern und über die VIP-Kandidaten lachen, die es vielleicht nicht so glanzvoll durch den Hindernislauf schaffen.

"No Angels"-Sängerin Sandy Mölling bei "Ninja Warrior": "Das wird schon schief gehen"

Auch Sandy Mölling, die normalerweise mit den "No Angels" auf der Bühne steht, traut sich 2021 in den Parcours. "Ich werde aber alles geben, um für die Kinder so viel wie möglich zu erspielen. Das wird schon schief gehen", schreibt sie dazu auf Instagram.

"Ninja Warrior"-Promis sammeln Geld für den guten Zweck

Die VIP-Kandidaten wollen mit ihrer Teilnahme die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" unterstützen. Für jedes bezwungene Hindernis können die Promis Geld für den guten Zweck sammeln.