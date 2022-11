Tochter von Frauke Ludowig vergeigt Interview mit Leni Klum

"Von Tochter zu Tochter." So kündigt RTL-Nachwuchsreporterin Nele Ludowig ihr prominentestes Interview an. Sie darf mit der ältesten Tochter von Heidi Klum sprechen. Doch schon nach wenigen Sekunden ist die Enttäuschung groß.

Nele Ludowig (19) will den Boulevard-Journalismus kennenlernen, möchte Moderatorin werden – und hat dafür eine eigene Serie auf rtl.de bekommen.

Anstrengender Reporter-Job auf Promi-Event

Doch schnell holt sie die harte Job-Realität ein. So hat sich die Tochter von RTL-Star-Moderatorin Frauke Ludowig (58) das Reporter-Leben nicht vorgestellt! Erst im Nachhinein weiß sie: Aus einem angenehmen Gespräch entsteht noch lange kein interessanter Beitrag für ein Zielpublikum. Außerdem hat der Boulevard seine ganz eigenen Gesetze, die einen Neuling womöglich erst einmal überfordern.

Es warten eben nicht immer Glamour, Glaserl und Gaudi, sondern es kann auf einem Promi-Event auch stressig, stocksteif und strapaziös zugehen. Spontanität, ein Gefühl für eine gute Interviewsituation und geeignete Fragen sind wichtig.

Nele Ludowig trifft auf Leni Klum

"Ich bin so aufgeregt, mit ihr reden zu dürfen. Von Tochter zu Tochter quasi", sagte Nele Ludowig vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Heidi-Klum-Tochter Leni bei einem Event in Berlin. Doch die Ernüchterung holte die Promi-Tochter schnell ein. "Ich bleibe ratlos zurück", resümierte Nele Ludowig in ihrer Serie "Nele Now".

Kein interessanter Beitrag: Interview vorzeitig beendet

Das Interview war schneller vorbei als gedacht! Bereits nach wenigen Fragen wurde Leni Klum von ihren PR-Leuten von Frauke Ludowigs Tochter weggezogen. Mit diesem abrupten Gesprächsabbruch hat die 19-Jährige nicht gerechnet. Die Enttäuschung war bei Nele groß. "Ich konnte nicht mal zwei Fragen stellen und sie war schon wieder weg. Das waren noch nicht meine ganzen Fragen." Mehr als Smalltalk war nicht drin. Denn die interessanten und privaten Fragen konnten nicht gestellt werden. Auf Instagram hat Nele einen kurzen Clip aus ihrer Web-Serie gepostet:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Ich hatte damit gerechnet, dass es eine Herausforderung wird, aber es war dann tatsächlich viel viel stressiger, als ich gedacht hatte", so die 19-Jährige. "Hätte ich das gewusst, hätte ich zuerst andere Fragen gestellt." Aber Nele wird sicherlich aus den Fehlern lernen. "Schade, aber auch das passiert im Reporteralltag", resümierte das neue RTL-Gesicht.