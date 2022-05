Tochter von Anna Nicole Smith (†39): So hübsch ist Dannielynn heute

Fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter verstarb Kultstar Anna Nicole Smith 2008. Ihre ersten Jahre verbrachte Dannielynn in der Öffentlichkeit, dann wurde es still um sie. Wie geht es der heute 14-Jährigen und wie sie sieht sie eigentlich aus?

Dannielynn Birkhead war einst das berühmteste Kind der Welt. Als Tochter des verstorbenen Playmates Anna Nicole Smith wurde ihr die Popularität bereits in die Wiege gelegt. Doch kaum jemand dürfte wissen, wie schnell und tragisch der Ruhm enden kann. Trotzdem wagt die 14-Jährige sich jetzt wieder zurück in die Öffentlichkeit und zeigt die verblüffende Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Mutter.

Dannielynn Birkhead: So sieht die Tochter von Anna Nicole Smith heute aus

Anfang Mai 2022 traute sich Dannielynn erstmals nach Jahren wieder auf einen roten Teppich. Gemeinsam mit ihrem Vater Larry Birkhead besuchte sie die "Barnstable Brown"-Gala in Kentucky. Die Ähnlichkeit zu ihrer prominenten Mutter ist nicht von der Hand zu weisen, nicht zuletzt durch das gleiche schelmische Grinsen.

Dannielynn Birkhead sieht aus wie ihre berühmte Mutter Anna Nicole Smith. © IMAGO / ZUMA Wire

Auf Instagram zeigte sich Vater Larry stolz über den Auftritt seiner Tochter, die sogar ihr Idol Janet Jackson auf dem Promi-Event traf. "Sie machte Dannielynn so glücklich und posierte sogar für ein Foto mit uns", schrieb er zu einem gemeinsamen Schnappschuss.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tragische Schicksalsschläge: Mutter und Bruder sterben kurz nach Geburt von Dannielynn

In ihrem jungen Leben musste Dannielynn bereits einige Schicksalsschläge verkraften. Nur einen Tag nach ihrer Geburt verstarb am 8. September 2007 ihr Bruder Daniel am Krankenbett ihrer Mutter. Der 21-Jährige hatte einen Cocktail aus Methadon und Antidepressiva eingenommen, was zu seinem Tod führte.

Mutter Anna Nicole Smith konnte das frühe Ableben ihres Sohnes nie verkraften. Nur fünf Monate später starb sie selbst an einer versehentlichen Überdosis verschiedener Medikamente.

Vermögen von Dannielynn: Was ist vom Millionen-Erbe von Anna Nicole Smith übrig?

Anna Nicole Smith wurde 1994 durch ihre Hochzeit mit dem 89-jährigen Milliardär J. Howard Marshall weltberühmt. Nach dessen Tod 1995 forderte sie die Hälfte seines Vermögens als Erbe ein. Ein texanisches Gericht sprach ihr tatsächlich 450 Millionen Dollar zu, doch die Familie ihres verstorbenen Mannes legte Berufung ein.

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit, der sogar nach dem Tod von Anna Nicole Smith zugunsten von Dannielynn weitergeführt wurde. 2010 kam ein Berufungsgericht zu der endgültigen Entscheidung, dass die Familie des verstorbenen Playmates kein Anrecht auf das Vermögen der Familie Marshall habe.

Dannielynn, Tochter von Anna Nicole Smith, mit ihrem Vater Larry. © IMAGO / ZUMA Wire

Wieviel Geld Anna Nicole Smith aus ihrer Karriere als Model und Schauspielerin ihrer Tochter tatsächlich hinterlassen hat, ist nicht bekannt.