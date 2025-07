Tochter bei "Die dümmsten Prominenten Deutschlands": Was Söder von der Show-Teilnahme hält

Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt wagt sich in ein neues TV-Format – und nimmt an der neuen ProSieben-Show "Die dümmsten Prominenten Deutschlands" teil. Jetzt verrät sie, wie ihr Vater dazu steht...

New York, Doktorarbeit, Modelkarriere – und nun eine neue TV-Show: Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), überrascht mit einem weiteren Ausflug in die Welt der Unterhaltung. Im Herbst wird die 26-Jährige in der neuen ProSieben-Show "Die dümmsten Prominenten Deutschlands" zu sehen sein.

"Die meisten Reality-Formate kommen für mich nicht infrage"

Gloria Burkandt sagt über das TV-Experiment in der AZ: "Ich finde die Formate von ProSieben gerade in der Primetime toll. Gameshows machen mir Spaß, weil es kein Trash, sondern Unterhaltung für die gesamte Familie ist. Die meisten Reality-Formate kommen für mich nicht infrage."

Gloria Burkandt: "Mein Vater, der lässt mir meinen Freiraum"

Auf die Frage, wie ihr Vater Markus Söder zur Teilnahme stehe, antwortet sie bei "Antenne Bayern": "Ich glaube, mein Vater, der lässt mir meinen Freiraum, also was immer ich mache. Und ich meine (...), das ist ja nicht mein Business, also so verdiene ich ja auch nicht mein Geld hauptsächlich, sondern ich wohne ja in New York, ich modele, ich schreibe Bücher, ich arbeite an meiner Doktorarbeit, also das ist gar nicht so mein Fokus, aber es macht Spaß und ich meine, im Leben muss man auch Spaß haben."

"Dümmster Promi Deutschlands": Teilnehmer kämpfen um fragwürdigen Titel

In der Show, die auf einem erfolgreichen schwedischen Format basiert, treten Prominente in Wissens- und Geschicklichkeits-Challenges gegeneinander an. Der Clou: Wer am meisten weiß, scheidet aus – am Ende bleibt der- oder diejenige mit den wenigsten Punkten. Der Titel: "Dümmster Promi Deutschlands" – ein fragwürdiger Ruhm, den niemand wirklich gewinnen will.

Neben Gloria Burkandt sollen laut "Bild" unter anderem Dolly Buster, Joe Laschet, Calvin Kleinen und Marc Bator teilnehmen. Produziert wird die Show für Joyn und ProSieben. Die Ausstrahlung ist für September 2025 geplant.

Gloria-Sophie betont regelmäßig, dass sie keine Karriere in der Politik machen will. Neben ihrer Arbeit als Model und Nachwuchs-Schauspielerin verfolgt sie akademische Ziele, lebt in New York und arbeitet an ihrer Doktorarbeit.

Dass sie sich dennoch auf das TV-Experiment einlässt, scheint für die 26-Jährige eher eine lockere Abwechslung zu sein – mit einem Augenzwinkern, aber auch Selbstbewusstsein. Oder, wie Gloria Burkandt es selbst formuliert: "Im Leben muss man auch Spaß haben."