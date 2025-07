Ab September startet bei Joyn und ProSieben das schräge Show-Highlight "Die dümmsten Prominenten Deutschlands". Mit dabei sind bekannte Gesichter wie Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von Markus Söder, sowie Reality-Stars und Moderatoren. Wer wird am Ende zum "dümmsten Promi" gekrönt? Das Konzept hat jede Menge Hit-Potenzial.

Ab September bringt ProSieben gemeinsam mit Joyn ein neues Reality-Format an den Start: "Die dümmsten Prominenten Deutschlands". Moderiert wird das Format von Pocher-Ex Amira Aly und ihrem neuen Lebensgefährten, dem "taff"-Gesicht Christian Düren. Die Promis treten dabei in Quiz- und Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Ihr Wissen über Geschichte, Allgemeinbildung und logisches Denken wird auf die Probe gestellt – aber mit einem unerwarteten Twist.

Kein Titel zum Feiern: Wer scheitert, bleibt bis zum Schluss

Ziel der Show ist es nicht, zu gewinnen. Ganz im Gegenteil: Wer die Aufgaben am besten meistert, scheidet aus. Am Ende bleibt der Kandidat mit den wenigsten Punkten übrig und erhält den wenig schmeichelhaften Titel "Dümmster Promi Deutschlands". Das Format basiert auf dem erfolgreichen schwedischen Vorbild "Sveriges dummaste", das längst zum Publikumsliebling avanciert ist.

Diese Kandidaten kämpfen um das peinlichste TV-Prädikat

Wie "Bild" berichtet, stehen neben den Moderatoren nun auch die ersten prominenten Teilnehmer fest. Unter ihnen sind bekannte Gesichter aus Reality-TV, Sport, Fernsehen und Boulevard und Fernsehen:

Dolly Buster (55): Ex-Pornostar und Autorin

Joe Laschet (36): Mode-Influencer und Sohn von Armin Laschet (CDU)

Alessia Herren (23): Reality-TV-Starlet und Tochter von Willi Herren

Marc Bator (52): Nachrichtenmoderator (ehemals "Tagesschau", jetzt Sat.1)

Gloria-Sophie Burkandt (26): Model, Schauspielerin und Tochter von Markus Söder

Mario Basler (56): Ex-Fußball-Profi und Europameister

Gülcan Kamps (42): Moderatorin

Calvin Kleinen (33): Reality-Star und Rapper

Gloria-Sophie Burkandt: Wird Söders Tochter zur TV-Queen?

Was für unterschiedliche Charaktere! Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte Gloria-Sophie Burkandt erhalten. Die Fallhöhe wäre als Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ziemlich hoch. Außerdem schreibt Burkandt aktuell an ihrer Doktorarbeit.

Warum sie dennoch an der TV-Show teilnimmt? Gloria Burkandt zur AZ: "Ich finde die Formate von ProSieben gerade in der Primetime toll. Gameshows machen mir Spaß, weil es kein Trash, sondern Unterhaltung für die gesamte Familie ist. Die meisten Reality-Formate kommen für mich nicht infrage.“

Als zweitjüngste Kandidatin der Show ist Gloria-Sophie Burkandt gefordert. Ihre Teilnahme könnte dem Format zusätzliche Brisanz verleihen. Ob sich Gloria-Sophie Burkandt im Show-Trubel behaupten kann oder am Ende gar den unrühmlichen Titel abräumt, bleibt abzuwarten. TV-Beobachter gehen aber davon aus, dass Burkandt früh aus der Show ausscheiden und zu den klügsten Show-Teilnehmern zählen wird.

Trash-TV trifft Promi-Quiz – mit jeder Menge Potenzial

"Die dümmsten Prominenten Deutschlands" verspricht schräge Unterhaltung und pointierten Humor mit einem Augenzwinkern. Fans von Reality-TV und Promi-Challenges dürfen sich auf einen unterhaltsamen Show-Herbst freuen. Wer am Ende als "dümmster Promi" das Studio verlässt – das wird sich ab September zeigen.