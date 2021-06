Toby Gad ist DSDS-Juror: Wer ist der Münchner Hit-Produzent?

Toby (Tobias) Gad ist neuer DSDS-Juror! Seinen Namen kennen vielleicht nur wenige, aber seine Hits sind weltberühmt. Wie tickt der Münchner, den bald ganz TV-Deutschland am Jurypult der RTL-Castingshow beim Urteilen zuschauen kann?

Toby Gad (53) ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Songwriter der Welt – und fortan DSDS-Juror! RTL gab Ende Juni 2021 die neue Jury für die erste Staffel ohne Pop-Titan Dieter Bohlen bekannt. Neben Gad sind dabei: Florian Silbereisen und Ilse DeLange.

Star-Produzent Toby Gad: Seine größten Hits

John Legend, Beyoncé, Fergie, Madonna, Selena Gomez – Toby Gad ist der Macher der erfolgreichsten Künstler und Songs. Zu seinen größten Erfolgen zählen Fergies "Big Girls Don’t Cry", Beyoncés "If I Were A Boy" und John Legends "All Of Me". Gold, Platin, Diamant, dazu No.1 Hits in den US & UK Billboard Charts sowie diverse Grammy-Award-Beteiligungen pflastern den Weg des gebürtigen Münchners.

Familie und Herkunft: Toby Gad kommt aus München

Tobias Gad wurde 1968 in München geboren und früh von seinen Eltern an die Musik herangeführt. Mutter wie Vater waren in der Münchner Musikszene aktiv und spielten in der Band "The Jazz Kids". Gad hatte mit seinem Bruder Jens auch schnell Erfolg. Frank Farian produzierte deren erstes Album "Q". Sieben Jahre lang dauerte die Zusammenarbeit.

In den Neunziger Jahren lernte Gad die Sängerin Jacqueline Nemorin kennen, besser bekannt als Jackie Carter. 1994 produzierte Gad mit Farian deren erstes Album, 1994 das zweite. Im Jahr 2000 wagte er den Sprung über den Atlantik und zog nach New York. Erfolgreich wurde unter anderem die Single "Unspoken" von Jaci Velasquez. Auch am Hit "Drop It on Me" von Ricky Martin im Jahr 2005 war er beteiligt. Bereits 2014 wurde er von "Billboard" als Nummer drei der Musikproduzenten gelistet.

Zu einigen Künstlern hat Toby Gad noch regelmäßigen Kontakt. "John Legend ist ein guter Freund", erzählt er RTL. Und auch mit Madonna war die Zusammenarbeit hervorragend: "Die hat mich danach noch zu allen ihren Geburtstagspartys eingeladen, über Jahre hinweg."

Privatleben: Toby Gad ist verheiratet und hat Kinder

Der gebürtige Münchner ist seit 2005 verheiratet und hat zwei Kinder, viel mehr ist über sein Privatleben nicht bekannt. Er suchte nie die große Aufmerksamkeit, wollte viel lieber mit guter Arbeit und eingängigen Songs punkten. Manchmal postet Gad aber Fotos von seinen Töchtern und seiner Ehefrau auf Instagram.

Toby Gad bei DSDS: Was ist ihm wichtig?

"Mir ist wichtig, dass ein Künstler authentisch ist, dass da ein großer Unterhaltungswert ist, dass man etwas empfindet", erklärt Toby Gad im RTL-Interview. Macho-Aussagen oder Sprüche unterhalb der Gürtellinie möchte Gad bei DSDS nicht bringen. "Ich möchte nicht böse sein, es sei denn, jemand ist wirklich schrecklich, dann muss man das schon sagen. Aber das kann man ja auch nett machen", sagt der 53-Jährige lachend. Für ihn sollen Ehrlichkeit, konstruktive Kritik und Humor oberste Priorität haben.