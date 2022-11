Tierquälerei? Trash-Star Theresia Fischer wäscht Hund mit Silbershampoo

Was hat sich Theresia Fischer denn bei dieser Aktion gedacht? Auf Instagram zeigt die ehemalige GNTM-Beauty, wie sie das Fell ihres Hundes mit Silbershampoo für Menschen wäscht. Eine Tierärztin schlägt Alarm.

Tiere und Instagram – das ist eigentlich eine gute und meist erfolgreiche Kombination. Auch die Promis sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen und bieten ihren Followern lustigen Content von ihren Hunden, Katzen und Pferden. Doch was sich Theresia Fischer jetzt geleistet hat, dürfte einige Tierliebhaber schockieren.

Theresia Fischer wäscht ihren Hund mit Silbershampoo

Das Model, das durch "Germany's Next Topmodel" bekannt wurde und durch Auftritte in Reality-Shows wie "Promi Big Brother" und "Club der guten Laune" Karriere als Trash-TV-Star gemacht hat, zeigt auch gerne den eigenen Hund in den sozialen Medien. Die Zwergspitzdame und die Reality-Beauty scheinen ein Herz und eine Seele zu sein. "Sie bringt mich zum Lachen, wenn es mir schlecht geht. Sie tröstet mich, wenn ich weine", schreibt Theresia Fischer zu einem gemeinsamen Schnappschuss.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch in ihrer Instagram-Story postet sie Fotos des kleinen Vierbeiners. Vor wenigen Tagen präsentierte die "Promi Big Brother"-Bekanntheit, wie sie den Zwergspitz badet. So weit, so gewöhnlich. Jedoch benutzte Theresia Fischer kein Shampoo für Hunde, sondern ihr eigenes. "Mit Mamas Silbershampoo...gaaaanz schick das Rattenbaby", schrieb sie dazu.

Tierärztin rät: "Das sollte man auf keinen Fall machen"

Diese Aktion dürfte bei Tierfreunden wahrscheinlich nicht sonderlich gut ankommen, denn Hundefell sollte nicht mit Shampoo für Menschen behandelt werden. "Das sollte man auf keinen Fall machen. Hundehaut hat einen anderen PH-Wert als die Haut eines Menschen", erklärt eine Tierärztin auf Anfrage von RTL. Es sollten lediglich Pflegeprodukte für Hunde verwendet werden, denn "ansonsten würde das dem Fettfilm der Haut des Hundes schaden."

Ob Theresia Fischer sich dessen bewusst ist? Ein Fan des Models spottet über drohende Kritik an dem Foto, wie sie ebenfalls in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. "Biste bereit für den Hate, den dir die Pseudo-Hundeprofis wegen dem Silbershampoo schicken werden?" Die ehemalige GNTM-Kandidatin antwortet darauf gelassen: "Immer."

Aber vielleicht nimmt sie sich den Rat der Tierärztin zu Herzen und wäscht ihren Hund künftig doch mit speziellem Shampoo.