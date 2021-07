Thomas Schubert: Verena Wriedt äußert sich erstmals nach dem Tod ihres Ehemanns

Thomas Schubert (47) ist tot. Der Ehemann von Verena Wriedt ist überraschend gestorben, das bestätigt der Anwalt der Familie. Nun hat sich die TV-Moderatorin erstmals nach dem tragischen Verlust zu Wort gemeldet.

Mitte Juni hat sich das Leben von Moderatorin Verena Wriedt für immer verändert. Ihr Ehemann Thomas Schubert ist mit nur 47 Jahren ganz überraschend gestorben. Sieben Jahre nach der Traumhochzeit trauert die 46-Jährige um die Liebe ihres Lebens.

Jetzt, rund einen Monat später, hat sich die Journalistin erstmals nach dem schrecklichen Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit gewandt. Bei Instagram teilte sie ein Foto des Verstorbenen und schrieb dazu: "Auch wenn die Welt für uns ohne Dich wenig Sinn macht. Du bist da. Immer. Wir lieben Dich." Auch an ihre Fans richtete Verena Wriedt Worte: "Ich danke Euch allen für Eure Anteilnahme in dieser schweren Zeit."

War Herzversagen die Todesursache?

Christian-Oliver Moser, der Anwalt der Familie, sagte kurz nach dem Tod von Thomas Schubert der "Bild": "Ich kann bestätigen, dass der Ehemann von Frau Wriedt verstorben ist." Woran Schubert gestorben ist, teilte der Anwalt nicht mit. "Bild" berichtet, Herzversagen soll die Todesursache gewesen sein.

Verena Wriedt wird sich zunächst nicht zum Tod ihres geliebten Ehemannes äußern. "Meine Mandantin wird sich nicht dazu äußern und bittet darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren", so Moser.

Noch im Mai machte Wriedt ihrem Thomas zum Hochzeitstag eine Liebeserklärung. Auf Instagram schrieb sie: "Wir haben schon so viel zusammen durch. Wir schaffen alles. Wir lieben dich."