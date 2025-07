Thomas Müller überrascht Fans mit privatem Pärchenfoto

Ein seltener Anblick auf Instagram: Fußballstar Thomas Müller zeigt sich zusammen mit Ehefrau Lisa - ein privater Einblick, den Fans nur selten zu sehen bekommen.

Fußballstar Thomas Müller (35) und Reitstar Lisa Müller (35) mit ihrem Pferd glücklich auf einem Selfie - das hat zumindest in der Öffentlichkeit Seltenheitswert. Der Fußballstar hat ein solches nun aber in seinen Stories veröffentlicht. Während sie lächelnd die Nase des Tieres umfasst, strahlt er nur so in die Kamera.

Sein Kommentar zu dem Bild: "Die bayerischen Meister auf dem Weg zum nächsten Turnier". Ein Kleeblatt, gekreuzte Finger und ein Tröten-Emoji signalisieren, dass er seiner sportlichen Partnerin und ihrem Vierbeiner dafür Glück wünscht. Ebenfalls zu sehen: das Hashtag #gutwettlkam. So heißt das Gestüt der Müllers in der Region Miesbach.

Auf Lisa Müllers Account ist das Foto zwar nicht zu finden, denn sie hat diesen vor einiger Zeit komplett geleert. Aber auch hier der Hinweis in der Biografie: "Bayerische Meisterin 2024" und "Bayerische Meisterin 2025". Die Münchner Dressurreiterin verteidigte vor wenigen Tagen ihren Titel in München-Riem.

Geht Thomas Müller in die USA?

Für Thomas Müller steht nach 25 Jahren beim FC Bayern München dagegen eine große Veränderung an. "Es wird auf jeden Fall eine Auslandserfahrung für mich. Darauf freue ich mich sehr", verriet der Fußball-Weltmeister am Rande eines Werbeshootings. Die nordamerikanische Major League Soccer (MLS) gilt als heißer Kandidat.

Thomas und Lisa Müller sind seit 2009 verheiratet.