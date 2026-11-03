Thomas Müller über Ruhm und Privatleben: "Will jemandem etwas bedeuten"

Offen spricht Thomas Müller jetzt über seine Einstellung zu Ruhm und Erfolg. Auch erklärt der Profikicker, was ihm privat wirklich wichtig ist – und verrät zudem ein ganz persönliches Geheimnis.

Auf der Straße erkannt zu werden, ist für Thomas Müller (37) längst alltäglich. Gern kommt der einstige FC-Bayern-Kicker in Kontakt mit seinen Fans – für kurze Plaudereien und Fotos ist er immer zu haben. Doch all seine Bekanntheit bedeutet ihm wenig, wie er jetzt erzählt.

Privater Einblick: Thomas Müller will ein Vorbild sein

Wenn Müller plötzlich nicht mehr berühmt wäre, hätte er damit kein Problem. Das verrät der Profikicker nun in einem Gespräch mit der ehemaligen Politikerin Christy Clark (61). Als Fußballstar sei es ihm nie wichtig gewesen, selbst im Mittelpunkt zu stehen – vielmehr habe es ihm immer schon am Herzen gelegen, bei Menschen etwas Positives zu bewirken. "Man will ja jemandem etwas bedeuten", so Thomas Müller. Die eigene Leistung, die man täglich vollbringt, solle für andere Orientierung schaffen. Offenbar sieht der 37-Jährige genau darin eine Aufgabe als Person des öffentlichen Lebens.

Fußballstar erwartet Ehrlichkeit: "Man muss Leute finden"

Ihm persönlich ist es ein Anliegen, dass sein Umfeld immer ehrlich mit ihm ist. "Ich finde, man sollte für das, was man tut, auch Feedback bekommen. Man muss Leute finden, die einem dieses ehrliche Feedback auch geben." Wenn sich Menschen vor der Meinung anderer verschließen, könne das ein Problem werden. "Aber das wird jetzt fast schon zu tiefgründig", merkt der Sportler im Podcast " " lachend an.

Thomas Müller ist wichtig, dass man ehrlich mit ihm ist. © imago/Sports Press Photo

Thomas Müller verrät Geheimnis: "Will mir die Chance geben"

Neben seinen Erfolgen auf dem Fußballplatz ist Thomas Müller auch für sein fröhliches Auftreten bekannt. Bei öffentlichen Auftritten sieht man ihn häufig mit seinem typischen Grinsen im Gesicht. "Meistens ist mein Lächeln ganz natürlich", erzählt der Bayer. Gut gelaunt durch den Tag zu gehen, scheint Müller grundsätzlich nicht schwerzufallen. "Aber manchmal will ich mir auch bewusst die Chance geben, so viel wie möglich zu lächeln."

Der einstige FC-Bayern-Kicker verrät einen geheimen Trick, der ihm immer zu einer besseren Laune verhelfe: "Auch wenn ich mich mal nicht gut fühle." Bei mieser Stimmung greift Müller zu einem Stift, den er sich anschließend in den Mund steckt. "Man kann ja seinen Körper austricksen, indem man eben für eine Minute auf einen Stift beißt. Die Muskeln geben dem Gehirn dann ein Signal, das bewirkt, dass man lächeln soll." So könne man bei sich auf künstliche Weise Glücksgefühle auslösen.

Lachen fällt Thomas Müller (re.), hier neben Jürgen Klopp, grundsätzlich nicht schwer. © imago/STEINSIEK.CH

"Das ist alles, man beißt einfach stark und das Leben ist wieder schön. Es macht Spaß und fühlt sich gut an", erklärt Müller strahlend. Zumindest bei ihm könne diese Methode Wunder bewirken. Doch allzu oft scheint der Sportler von seinem Trick ohnehin nicht Gebrauch machen zu müssen. Thomas Müller blickt positiv aufs Leben und sieht das Glas lieber halb voll als halb leer. "Ich war schon immer optimistisch, auf ganz natürliche Weise", meint der Bayer stolz.