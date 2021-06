Thomas Müller über den "Moment, der dich nachts um den Schlaf bringt"

Thomas Müller äußert sich nach dem EM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft über diesen einen "Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt".

Fußballprofi Thomas Müller (31) hat nach dem Ausscheiden der DFB-Elf am Dienstabend bei der Fußball-EM eine schlaflose hinter sich. macht er seinem Kummer über die eigene verpasste Chance, seine Mannschaft im Turnier zu halten, Luft.

"Da war er, dieser eine Moment, der dir am Ende in Erinnerung bleibt, der dich nachts um den Schlaf bringt. Für den du als Fußballer arbeitest, trainierst und lebst. Dieser Moment, wenn du es alleine in der Hand hast, deine Mannschaft in ein enges KO-Spiel zurückzubringen und eine ganze Fußballnation in Ekstase zu versetzen", fasst er sein persönliches Drama des Abends zusammen.

Es "tut mir verdammt weh"

Weiter schreibt er: "Diese Möglichkeit zu bekommen und sie dann ungenutzt zu lassen, tut mir verdammt weh. Es tut mir weh für das ganze DFB-Team, meine Mitspieler und unseren Trainer, die mir allesamt das Vertrauen geschenkt haben genau dann zur Stelle zu sein." Vor allem aber schmerze es "wegen all der Deutschland-Fans da draußen, die während dieser EM trotz schwieriger Vorzeichen zu uns gehalten und uns unterstützt haben!", so Müller.

Mit einem "Danke für eure Unterstützung" schließt er den Post in den frühen Morgenstunden am Tag danach.

Chance auf den Ausgleich vergeben

Thomas Müller hatte im Achtelfinalspiel gegen England in der 81. Minute die große Chance zum 1:1-Ausgleich vergeben, als er den Ball nur ganz knapp links am Tor vorbeischoss. Zu seiner Zukunft in der Fußball-Nationalmannschaft äußerte sich der erst kurz vor dem Turnier wieder zurückgeholte Fußball-Weltmeister von 2014 nicht.