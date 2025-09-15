Thomas Müller wurde 36 – und feierte erstmals fernab von München in seiner neuen Wahlheimat Vancouver. Während er auf einer Pressekonferenz seine Eltern erwähnte, fiel ein Name nicht: Ehefrau Lisa.

Seit Sommer spielt Thomas Müller in Vancouver. Am Wochenende wurde er 36 Jahre alt. Auf einer Pressekonferenz sprach er über seinen Ehrentag und verriet, dass seine Eltern seit drei Tagen vor Ort sind, um ihn zu besuchen. Ob auch Ehefrau Lisa mit nach Kanada gereist ist?

Beziehungsexpertin: "Öffentliche Äußerungen sind Inszenierungen"

"Öffentliche Äußerungen sind immer auch eine Inszenierung", sagt die Münchner Beziehungsexpertin der AZ. Dass Thomas Müller seine Frau auf der Pressekonferenz nicht erwähnte, könne also durchaus mehr bedeuten, als es auf den ersten Blick scheint.

Kein Kanada-Umzug: Ehefrau Lisa blieb in München

Lisa Müller hatte sich im Sommer dazu entschieden, nicht mit nach Kanada zu ziehen. Die Dressurreiterin blieb in Bayern und zeigte sich stattdessen auf mehreren Society-Veranstaltungen. Sie kündigte gar an, sich einen Politik-Einstieg vorstellen zu können.

Die Münchner Paartherapeutin Hannah Gensch © Jasmin Breidenbach

"Besuch wäre mehr als eine nette Geste": War auch Ehefrau Lisa bei Thomas Müller in Kanada?

Wie entscheidend ist es für eine intakte Ehe, einander persönlich zu begegnen, statt durch tausende Kilometer getrennt zu sein? "Ein Besuch wäre mehr als eine nette Geste", sagt Paartherapeutin Hannah Gensch der AZ. "Den neuen Alltag des anderen hautnah mitzuerleben, schafft ein tiefes Verständnis, das kein Anruf ersetzen kann, und verhindert, dass man sich in getrennte Lebenswelten entfernt."

Lisa und Thomas Müller: Gerüchte um eine Trennung halten sich

Seit vielen Monaten kursieren Schlagzeilen um das Privatleben der Müllers. Immer wieder gibt es Spekulationen über eine mögliche Trennung – bestätigt wurde dies von beiden Seiten bislang jedoch nicht.

Die größte Hürde bei Fernbeziehungen

Was macht Fernbeziehungen so schwierig? Liebes-Profi Hannah Gensch erklärt der AZ: "Die größte Hürde ist der Verlust des geteilten Alltags, was oft zu Missverständnissen und Einsamkeit führt. Um diese Distanz zu überbrücken, empfehle ich, bewusst neue Rituale der Verbundenheit zu schaffen – immer zum Morgen Café zu telefonieren. Dabei gilt: Qualität vor Quantität. Ein kurzer, präsenter Videoanruf ist wertvoller als stundenlanges Telefonieren nebenbei."