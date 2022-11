Thomas Müller feiert Niclas Füllkrug auf Instagram: "Du geile Sau"

Die Einwechslung von Niclas Füllkrug für Thomas Müller erwies sich als goldrichtig! Nach dem 1:1 gegen Spanien war Müller via Instagram voll des Lobes für seinen Sturmkollegen. In einem Post nannte er den Werder-Bremen-Kicker sogar "geile Sau".

Was für eine Erleichterung für Fußball-Deutschland: Niclas Füllkrug (29) wuchtet den Ball in der 83. Minute humorlos ins spanische Tor und stellt damit den so wichtigen 1:1 Endstand im WM-Spiel zwischen Deutschland und Spanien her. Der Spieler von Werder Bremen, der selbst erst in der 70. Minute eingewechselt wurde, wird anschließend von allen Seiten für sein Spiel und seine Art gelobt. Allen voran von seinem DFB-Kollegen Thomas Müller (33), der in eben jener 70. Minute im Sturmzentrum für Füllkrug Platz machte.

von sich und Füllkrug und schrieb dazu: "@niclas.füllkrug24 du geile Sau!" Dazu postete er ein Feuer-Emoji, die Deutschland-Fahne und einen Fußball. Außerdem schrieb er in englischer Sprache: "Was für eine intensive Fußball-Nacht. Wir sind immer noch im Turnier." Damit spielte Müller auf die Ausgangslage für den dritten und letzten Gruppenspieltag an. Bei einem Sieg gegen Costa Rica und einem gleichzeitigen Sieg Spaniens gegen Japan wäre das DFB-Team sicher im Achtelfinale.

Auch Oliver Pocher meldet sich zu Wort

, verzichtete dort aber auf ein Statement. Zahlreiche Follower kommentierten jedoch seinen Post, so auch seine DFB-Kollegen Nico Schlotterbeck (22), Kevin Trapp (32), Christian Günter (29), Antonio Rüdiger (29) und eben jener Thomas Müller. Auch Comedian Oliver Pocher (44) schrieb zu den Bildern ein trockenes: "Einfach ein geiler Typ!"

