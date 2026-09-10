Thomas Müller fehlt: Moderator verlässt mit provokantem Spruch die Bühne

Vor großem Publikum erlaubt sich Johannes B. Kerner eine Spitze gegen Thomas Müller. Der einstige FC-Bayern-Kicker war selbst nicht vor Ort. Mit seinem Spruch brachte Kerner die Zuschauer zum Lachen.

Am Mittwoch (9. September) wurde in Köln der verliehen. Auch Johannes B. Kerner (61), Mats Hummels (37), Laura Wontorra (37) sowie Thomas Müller (36) durften sich über eine Auszeichnung freuen. Selbst annehmen konnte Müller die Trophäe jedoch nicht.

Thomas Müller nicht vor Ort: Johannes B. Kerner erlaubt sich provokanten Spruch im TV

In der Kategorie "Beste Sportsendung" wurde das MagentaTV-Team für seine diesjährige WM-Berichterstattung geehrt. Für die Dankesrede betrat unter anderem Johannes B. Kerner, der als Hauptmoderator im Einsatz war, die Bühne. Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die die Sportberichterstattung zu einem Erfolg gemacht hatten. Seine Co-Moderatorin Laura Wontorra oder auch Fußballexperte Mats Hummels strahlten hinter ihm voller Stolz in die Kamera. Nicht anwesend war Hummels' Expertenkollege Thomas Müller, der momentan in Kanada für den Fußballklub Vancouver Whitecaps auf dem Platz steht. Doch während der Livesendung in Köln würdigte Kerner auch ihn – und konnte sich eine kleine Spitze nicht verkneifen.

Der Moderator meinte: "Zu guter Letzt danke ich natürlich auch Thomas Müller, der nicht hier sein kann." Im Anschluss fügte er schmunzelnd hinzu: "Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Die läuft aber noch ..." Im Publikum war Lachen zu vernehmen – Kerners provokanter Spruch kam offensichtlich gut an.

Johannes B. Kerner (2. v. li.) und seine MagentaTV-Kollegen beim Deutschen Fernsehpreis in Köln. Thomas Müller war nicht vor Ort. © imago/Future Image

"Radio Müller": Johannes B. Kerner spricht Profikicker auf Image an

Die Aussage des 61-Jährigen war jedoch keinesfalls als Angriff zu verstehen. Johannes B. Kerner und Thomas Müller pflegen ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Verhältnis. Der Moderator ging offenbar davon aus, dass auch sein TV-Kollege – Tausende von Kilometern entfernt – über den Spruch lachen kann.

Die Spitze spielte bewusst auf Müllers Ruf an, gern und viel zu reden. Dieses Image wurde bereits in einer Folge des Podcasts " " zum Thema. Johannes B. Kerner wollte im Gespräch mit dem Profikicker wissen, wie er zu seinem Spitznamen "Radio Müller" stehe. Gewohnt locker antwortete der 36-jährige Bayer: "Ich finde ihn okay, er trifft aber nicht den Nagel auf den Kopf. Radio hört sich so nach Dauersendung an, ohne Inhalt eben. Und ich glaube, ich habe schon eine Dauersendung, die kann schon dem ein oder anderen mal Ohrenschmerzen bereiten." Lachend erklärte er zudem: "Es ist aber eigentlich auch immer etwas dabei, das man gebrauchen kann. Es ist ein interessantes Programm, auf jeden Fall!"

Thomas Müller (Mitte) und Johannes B. Kerner (re.) während der WM-Berichterstattung in den USA. © imago/DeFodi Images

Deutscher Fernsehpreis 2026: Diese Promis setzten sich durch

Beim Deutschen Fernsehpreis wurden neben dem WM-Team um MagentaTV viele weitere Promis und Produktionen ausgezeichnet. In der Kategorie "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler" durfte sich das Team des ZDF-Formats "Olivia" über eine Ehrung freuen. Hauptdarsteller Johannes Hegemann (30) sowie Dragqueen Olivia Jones (56), deren Leben verfilmt wurde, nutzten ihre Dankesrede, um auf die Sichtbarkeit für queere Menschen aufmerksam zu machen. Auch Barbara Schöneberger (52), die die Preisverleihung moderierte, und Stefan Raab (59) wurden geehrt. Sie gewannen in der Kategorie "Beste Unterhaltungs-Show" für ihr RTL-Format "Wer weiß wie wann was war?".