Thomas Müller: Ehefrau Lisa meldet sich zurück – was sie jetzt zu feiern hat

Immer wieder gewährt Thomas Müllers Ehefrau Einblicke in ihr aufregendes Leben. Jetzt macht Dressurreiterin Lisa Müller einen großen Erfolg publik.

Lisa Müller (35) ist seit 2009 die Ehefrau an der Seite von Profifußballer Thomas Müller (35). Doch die Münchnerin ist viel mehr als nur Spielerfrau: Als begeisterte Dressurreiterin hat sie sich in der Sportszene selbst einen Namen gemacht und fährt regelmäßig große Erfolge ein. Den neuesten Triumph macht Lisa Müller nun im Netz publik – und will diesen Erfolg mit allen teilen.

Lisa Müller freut sich: Dressurreiterin ist "Bayerische Meisterin" 2025

In ihrer Instagram-Story teilt Lisa Müller stolz einen Post, der zuvor auf dem Account von "Bayerns Pferde" online gegangen war. Das beliebte Pferdesportmagazin informiert Reitsportfans regelmäßig über aktuelle Turnierergebnisse – und feierte auf Instagram nun einige Sieger der "Pferd International München", dem größten Pferdefestival Süddeutschlands.

Auch Lisa Müller war 2025 erneut unter den Teilnehmerinnen und durfte einen großen Erfolg einfahren. Der 35-Jährigen gelang es, sich ein weiteres Mal unter den Dressurreiterinnen durchzusetzen und den Titel "Bayerische Meisterin" für sich zu beanspruchen. Und dieser Triumph war der Ehefrau von Thomas Müller ganz offenbar mal wieder einen Post auf ihrem Instagram-Account wert.

Lisa Müller teilte eine freudige Nachricht mit ihren Fans: Sie konnte ihren Titel als "Bayerische Meisterin" im Dressurreiten verteidigen. © instagram/lisa.mueller.official

Nach Trennungsgerüchten: Beziehungsexpertin über Thomas und Lisa Müller

Über den Beziehungsstatus von Thomas Müller und seiner Ehefrau Lisa war in den vergangenen Monaten oft spekuliert worden.

Nach einem überraschenden, gemeinsamen Auftritt auf der "Pferd International" im Mai 2025 hatte Beziehungsexpertin Hannah Gensch der AZ eine Einschätzung gegeben: "Sie stehen zusammen, trotz anhaltender Trennungsgerüchte und medialer Spekulationen. Indem sie sich bei einem gemeinsamen Hobby zeigen – in diesem Fall der Pferdesport – demonstrieren sie Stabilität und Vertrauen in die gemeinsame Lebenswelt." Die Paartherapeutin meinte in der AZ: "Er übernimmt das Rampenlicht, sie schützt ihre Privatsphäre – eine Dynamik, die in vielen Partnerschaften zu finden ist, wenn ein Partner sensibler auf Medienrummel reagiert."

Zuletzt hatten Lisa und Thomas Müller die Schlagzeilen nicht mehr kommentiert. Es ist wohl davon auszugehen, dass Thomas Müller auf den neuesten Erfolg seiner Frau mächtig stolz sein dürfte.