Thomas Gottschalk und Boris Becker haben Spaß auf Instagram

"Gangster unter sich": Thomas Gottschalk überrascht auf Instagram mit einem spaßigen Selfie, auf dem er zusammen mit Boris Becker zu sehen ist. Was steckt hinter dem Schnappschuss?

Seit Ende März postet Thomas Gottschalk (72) fleißig Beiträge auf Instagram. Bei seinem neuesten Post handelt es sich nun um eine regelrechte Rarität: mit Boris Becker (55), auf dem die beiden in dunklen Anzügen gekleidet in die Kamera lachen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was genau es mit dem Foto auf sich hat, geht aus dem Posting nicht hervor. Gottschalk schreibt dazu lediglich "Gangster unter sich" und versieht seinen Kommentar mit einem zwinkernden Emoji. Becker äußerte sich zu dem Beitrag ebenfalls nicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gottschalk und Becker sind jahrelange Freunde

Dass die beiden seit Jahren eine Freundschaft verbindet, ist bekannt. Darüber hinaus war Becker bereits einige Male in Gottschalks beliebter ZDF-Show "Wetten, dass..?" zu Gast, das erste Mal im Jahr 2000.

Kurz nach Beckers Gefängnisurteil im Frühjahr 2022 und den damit einhergegangenen Schlagzeilen hat Gottschalk den Tennisstar öffentlich in Schutz genommen. : "Boris hat keine verarmten Omas abgezockt. Sondern im schlimmsten Falle sind ein paar reiche Geldgeber etwas ärmer geworden." Für ihn sei Becker "ein Athlet, der sportliche Hochleistungen vollbracht und dafür in seinem Leben einen hohen Preis gezahlt" habe. Er fügte hinzu: "Das Publikum hat zuerst seine Erfolge beklatscht und berauscht sich jetzt an seinem Niedergang."

Nach sieben Monaten Haft ist Becker im Dezember 2022 frühzeitig aus einem Gefängnis in England entlassen worden. Seither ist er wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Am 7. April erschien außerdem seine Doku "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" bei AppleTV+.