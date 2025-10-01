Thomas Gottschalk kaufte Immobilie: Haus-Einzug verzögert sich

Die Bauarbeiten sind in Gräfelfing noch nicht abgeschlossen. Es wird noch renoviert. Weil Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina noch keine Küche im neuen Haus haben, verzögert sich der Umzug. Noch wohnt das Ehepaar in einer schicken Stadtwohnung zur Miete in München.

Vom schönen Baden in die drittgrößte Stadt Deutschlands. Weil das im vergangenen Jahr gekaufte Haus in Gräfelfing noch nicht bezugsfertig ist, leben Thomas Gottschalk (75) und Ehefrau Karina (62) noch immer in einer schicken Mietwohnung in der Münchner Innenstadt. Das bestätigt der beliebte Entertainer jetzt der AZ.

Thomas Gottschalk: Haus in Gräfelfing wird renoviert

Gottschalk war 2019 gemeinsam mit Karina in eine Dachwohnung nach Baden-Baden gezogen, zuvor lebte er mit seiner Familie viele Jahre in Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien. Im November 2018 wurde sein Haus dort bei einem Feuer zerstört.

Bauarbeiten an neuer Immobilie von Karina und Thomas Gottschalk

Handwerker führen aktuell die letzten Arbeiten am Haus in Gräfelfing durch. Doch es gab Verzögerungen auf der Baustelle südwestlich von München. Eigentlich wollten die beiden längst im neuen Liebes-Nest wohnen. "Wir ziehen erst im November um", verrät Thomas Gottschalk nun der AZ.

Karina Gottschalk: Noch keine Küche geliefert

Karina Gottschalk ergänzt: "Der Garten ist noch nicht fertig und die Küche noch nicht geliefert, daher müssen wir noch ein bisschen Geduld haben." In rund vier Wochen soll es dann soweit sein, hoffen die beiden. Die Gottschalks werden die Münchner Altstadt wieder verlassen.

Hotel-Suite in München bleibt

Aber ein gemachtes Bett finden Karina und Thomas Gottschalk immer in der eigenen Hotel-Suite im Bayerischen Hof vor. Die 89 Quadratmeter sind für Gottschalk dauerreserviert. "Immer dann, wenn wir in München unterwegs sind und vielleicht einen Cocktail zu viel getrunken haben, schlafen wir in der Suite", lacht Karina Gottschalk im AZ-Gespräch.