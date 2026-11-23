Gesundheitlich hatte der ehemalige Fernsehmoderator zuletzt viel zu kämpfen. Jetzt meldet er positive Nachrichten aus der Familie.

München

Ex-Fernsehmoderator Thomas Gottschalk (76) freut sich über einen neuen Enkel. "Ich bin happy und freue mich sehr", sagte Gottschalk der "Bild"-Zeitung. "Es ist ein Junge, er heißt Banks Paris Gottschalk. Es ist eine Ehre, mit 76 Jahren Großvater sein zu dürfen."

Zuvor war auf einem Instagram-Account unter dem Namen von Gottschalks Ex-Frau Thea ein Bild von ihr mit einem Baby auf dem Arm geteilt worden - mit dem Zusatz: "Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich." Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Zuletzt hatte Gottschalk mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt - vor allem mit einer schweren Krebserkrankung, die er im vergangenen Jahr bekanntgegeben hatte. Der "Bild"-Zeitung sagte Gottschalk nun: "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich gehe bald wieder in Kur, meine Karina ist liebevoll an meiner Seite."