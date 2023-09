Thomas Gottschalk: Dinner mit "nächster Generation" des Fernsehens

Vor seinem letzten Auftritt als Moderator von "Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk trifft sich mit der "Next Generation" der TV-Unterhaltung. In Köln isst er mit Guido Cantz, Giovanni Zarrella nebst Gattinnen zu Abend.

Thomas Gottschalk (73) übergibt symbolisch den Staffelstab an die nächste Generation der Samstagabendunterhaltung. Der scheidende "Wetten, dass..?"-Moderator traf sich am Sonntagabend zum Essen mit den Kollegen Giovanni Zarrella (45) und Guido Cantz (52). Dabei waren auch die Partnerinnen der TV-Stars: Gottschalks Lebensgefährtin Karina Mroß, Zarrellas Gattin Jana Ina (46) und Cantz' Ehefrau Kerstin Ricker.

postete Thomas Gottschalk Bilder und ein Video aus dem Sternerestaurant "Maximilian Lorenz" in Köln. hat das Restaurant am Kölner Dom sonntags eigentlich geschlossen, öffnete sich exklusiv für den prominenten Besuch.

"Zarrella kann nicht nur Pizza und Pasta, Guido Cantz versteht auch meinen Spaß", schrieb Gottschalk zu einem Bild aller sechs Dinnergäste. "Wir sind alle 'Brothers in Arms'", so der TV-Veteran weiter. "Prost auf 'the Next Generation'.

"Next Generation": Cantz und Zarrella sind schon alte Hasen

Die Vertreter "nächste Generation" sind streng genommen schon alte Fernsehhasen. Komiker Guido Cantz moderierte von 2010 bis 2021 "Verstehen Sie Spaß" - neben "Wetten, dass..?" einer der letzten großen Klassiker der öffentlich-rechtlichen Samstagabendshow.

Giovanni Zarrella hat sich auch schon im Fernsehen etabliert. Seit seinem Debüt als Sänger der für "Popstars" gecasteten Band Bro'sis moderierte er diverse Sendungen. Seit 2021 hat er mit "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF sein eigenes Samstagabendformat. Ebenfalls 2021 präsentierte er bei Gottschalks "Wetten, dass..?"-Comeback die Außenwette.

Am 25. November 2023 führt Thomas Gottschalk zum letzten Mal durch "Wetten, dass..?", dies hat der Entertainer unmissverständlich kommuniziert. Nach einer längeren Pause kehrte die Kultshow 2021 für ein einmaliges Event zurück. Aufgrund der starken Quoten folgte 2022 eine erneute Wiederauflage.