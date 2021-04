Thomas Fritsch ist tot: Schauspieler stirbt mit 77 Jahren

Mit 77 Jahren ist Thomas Fritsch gestorben. Er war für seine Rollen in "Der Bergdoktor", "Rosamunde Pilcher" und "Die Rosenheim-Cops" bekannt.

Thomas Fritsch starb am 21. April

Der Schauspieler und Synchronsprecher Thomas Fritsch (77) ist tot. Das berichtet "Bunte". Kollegin Anja Hauptmann sagt dem Magazin: "Heute früh ist Thomas um 8 Uhr friedlich eingeschlafen." Fritsch lebte lange abwechselnd in München und auf der griechischen Insel Mykonos.

Zuletzt war Fritsch 2018 im Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" zu hören. Zuletzt lebte er in einer Senioreneinrichtung.

Fritsch wurde schon während der Schauspielschule in den Sechzigern für den Film entdeckt – und spielte an der Seite von Lilli Palmer, Hildegard Knef, Daliah Lavi oder Marie Versini. In späteren Jahren profilierte er sich als Theaterschauspieler und Synchronsprecher.