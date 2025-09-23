Thomas Anders singt bei Sixt-Damenwiesn: Worauf er auf dem Oktoberfest verzichten kann

Thomas Anders feierte auf Einladung von Regine Sixt vor 1400 Frauen auf der Wiesn. Doch dem Sänger gefällt längst nicht alles auf dem Oktoberfest. Im AZ-Interview verrät er, was ihn stört und auf welche Angebote er gut verzichten kann.

Thomas Anders (62) hatte am 18. September seinen großen Auftritt auf Heidi Klums (52) "HeidiFest". Beim langersehnten Promi-Event lief einiges nicht nach Plan – doch Anders fühlte sich am Mikrofon sichtlich wohl. Mit seinem Modern-Talking-Hit "Cheri Cheri Lady" sorgte er für mächtig Stimmung und die Gäste riss es von den Plätzen. Nach dem offiziellen Oktoberfest-Anstich am Samstag war der Sänger dann in heller Vorfreude. Denn Thomas Anders hatte einen weiteren Auftritt – diesmal im Schützenzelt von Familie Reinbold.

Thomas Anders auf der Wiesn: "Von 1400 Frauen bejubelt"

Thomas Anders war der musikalische Haupt-Act auf der Damenwiesn von Unternehmerin Regine Sixt. "Das ist die Königsklasse, wenn man als Mann von 1400 Frauen bejubelt wird", witzelte der Modern-Talking-Star. Im Interview mit der AZ verrät Anders, was ihn am größten Volksfest der Welt besonders begeistert. Auch stellt er klar, was er zwischen Brezn und Bier jedoch nicht so gern sieht.

Wiesn-Fan Thomas Anders: Jetzt spricht er von "Besäufnis-Fest"

"Ich war schon einige Male auf dem Oktoberfest. Auch schon mehrmals beruflich", schildert Thomas Anders der AZ. Für den Sänger ist die Wiesn ein "großartiges Volksfest – solange man es nicht als 'Besäufnis-Fest' sieht". Damit lässt der einstige Band-Kollege von Dieter Bohlen (71) durchklingen, dass ihm stark Betrunkene auf der Theresienwiese ein Dorn im Auge sind. Grundsätzlich mag er jedoch die Stimmung: "Wenn die Menschen zusammenkommen, um eine gute Zeit zu haben und sich miteinander zu freuen, ist es doch klasse."

Thomas Anders war der musikalische Haupt-Act auf der Damenwiesn von Unternehmerin Regine Sixt. © imago/Frederick Keiller

Oktoberfest 2025: Thomas Anders kommt ins Schwärmen

Die Wiesn bietet einige kulinarische Highlights. Doch Thomas Anders haben es besonders zwei Leckereien angetan: "Ich liebe Brathendl und gebrannte Mandeln. Da kann ich nicht widerstehen." Schnelle Kurven und ein Adrenalin-Kick sind dagegen nichts für den Musiker.

Wiesn-Fan Thomas Anders mit klarer Meinung: "Nicht so mein Ding"

"Ehrlich gesagt sind die Fahrgeschäfte nicht so mein Ding", sagt der Musiker zur AZ. Für Wiesn-Angebote wie das Kettenkarussell "Wellenflug" oder auch den Freifallturm "SkyFall" ist er demnach nicht zu haben. "Aber für meine Frau gehört das Kettenkarussell einfach zur Wiesn dazu und einmal fahren ist ein Muss", meint Thomas Anders belustigt.

Thomas Anders ist großer Wiesn-Fan. An der Seite seiner Frau Claudia war er zu Gast auf Heidi Klums "HeidiFest". © imago/Michel Kaers

Thomas Anders privat: Diesem Hobby geht er zu Hause nach

In seiner Liebsten Claudia Hess fand Thomas Anders die Liebe seines Lebens. Mit der Blondine hat er auch einen gemeinsamen Sohn. Wenn der Sänger mal nicht auf der Bühne steht, geht er zu Hause in Koblenz gern einem besonderen Hobby nach. "Ich bin leidenschaftlicher Koch und stelle gerne für meine Familie und Freunde neue Gerichte zusammen", so der 62-Jährige. Aus seiner Liebe zum Kochen entsprang auch die Idee, eine eigene Gewürzlinie zu kreieren.