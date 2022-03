Therapie für Cathy Hummels: Sie möchte Horror-Überfall in Thailand verarbeiten

Der Überfall in Thailand hat bei Cathy Hummels Spuren hinterlassen. Um das traumatische Ereignis verarbeiten zu können, nimmt sie eine Therapie in Anspruch, wie sie jetzt offenbart.

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels spricht offen über ihre Therapie nach dem Horror-Überfall in Thailand.

"Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen", erklärte Cathy Hummels vor wenigen Wochen. Doch damit ist kein freudiges Ereignis gemeint, denn die Moderatorin wurde in Thailand überfallen. Wie sehr sie die Situation noch immer belastet und was sie jetzt dagegen tut, hat sie auf Instagram erzählt.

Cathy Hummels geht zur Therapie: "Schocks sitzen im Unterbewusstsein"

Für viele Menschen ist der öffentliche Umgang mit psychischen Problemen noch immer ein Tabuthema. Cathy Hummels setzt sich bereits seit Jahren für mehr Aufmerksamkeit im Bereich der mentalen Gesundheit ein, hat mit "Mein Umweg zum Glück" sogar ein Buch darüber geschrieben. Da verwundert es nicht, dass sie auch jetzt offen über ihre Behandlung nach dem Horror-Überfall spricht.

"Ich hatte jetzt gerade tatsächlich mein Coaching", erklärt die Moderatorin in ihrer Instagram-Story. Nach dem traumatischen Erlebnis in Thailand, wo sie für "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stand, wolle sie sich seelisch helfen lassen, um es verarbeiten zu können. "Ich denke, so Schocks sitzen immer im Unterbewusstsein und deswegen hatte ich heute zwei Stunden Therapie und gehe jetzt einmal wöchentlich dorthin."

Nach Überfall: Cathy Hummels will weiterhin "mit einem Lächeln durchs Leben laufen

Cathy Hummels möchte sich von dem Überfall nicht unterkriegen lassen und auch weiterhin "mit einem Lächeln" durchs Leben laufen. Ihre eigene Situation verbindet sie dabei auch mit den aktuellen Geschehnissen in Europa und dem Krieg in der Ukraine. "Wenn wir uns alle mehr mit Glück füllen, dann wird es irgendwann keinen Krieg geben", sagt sie dazu. "Bei Krieg verlieren alle. Da gibt es nie einen Gewinner."