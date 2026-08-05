Teresa Reichl privat: Das ist die Freundin der Kabarettistin

Teresa Reichl hat es von den kleinen Poetry Slam-Bühnen auf die TV-Bildschirme geschafft. Doch wie lebt die Komikerin eigentlich privat? Und welchen Beruf hat sie ursprünglich gelernt? Die AZ gibt einen Überblick.

Teresa Reichl (30) ist in der Comedy-Szene keine Unbekannte mehr. Die schlagfertige Wahl-Regensburgerin freut sich auf Instagram über mehr als 99.500 Follower (Stand August 2026) und war bereits in einigen TV-Shows zu sehen. Doch was ist eigentlich über Teresa Reichls Privatleben bekannt? Die AZ hat die sympathische Kabarettistin genauer unter die Lupe genommen.

Teresa Reichl: Comedy-Star wurde in Haunersdorf geboren

Teresa Reichl erblickte am 20. Juni 1996 im bayerischen Haunersdorf das Licht der Welt. Nach ihrem Abitur begann sie 2015 ein Lehramtsstudium in Regensburg, das sie 2021 mit dem Staatsexamen abschloss. Den Beruf der Lehrerin hat die 30-Jährige allerdings nie ausgeübt, denn ihre Comedy-Karriere nahm plötzlich Fahrt auf.

Seit 2015: Teresa Reichl tritt bei Poetry-Slams an

Für Teresa Reichl war trotz Lehrambitionen früh klar, dass sie die bedeutenden Bretter erobern möchte. Bereits während ihres Studiums war sie regelmäßig bei Poetry-Slams zu sehen und stellte dort ihre Entertainment-Qualitäten unter Beweis. 2020 sollte die Wahl-Regensburgerin dann einen besonderen Meilenstein erleben: Mit ihrem ersten Kabarett-Programm "Obacht, i kann wos" durfte sie auf immer größeren Bühnen spielen.

Ihre Gags führten die Bayerin in zahlreiche TV-Shows, darunter unter anderem "Vereinsheim Schwabing" im BR, "Ladies Night" in der ARD oder auch in Talkformate wie "Auf der Couch" (ZDF) und "Karlsplatz" (BR). Auf Instagram beschreibt Teresa Reichl ihre persönliche Marke mit den Worten: "Meine Hobbys sind Bücher, Schminke, Feminismus und Internetz. Mein Beruf sind Witze."

"Bis jetzt": Neues Bühnenprogramm von Teresa Reichl im Jahr 2025

Im März 2025 durfte Teresa Reichl ihr Comedy-Repertoire um ein neues Solo-Programm erweitern. "Bis jetzt" lässt sich unter feministischem Kabarett verbuchen und wurde im Frankfurter Hof in Mainz aufgezeichnet, ehe es in der online ging. In dem Programm widmet sich Reichl unter anderem den Fragen: "Woran soll man denn merken, dass man erwachsen ist, wenn man sein Geld mit Witzen verdient? Und wie soll man sein Geld mit Witzen verdienen, wenn man dann plötzlich eine Depression hat?"

Fühlt sich auf der Bühne pudelwohl: Teresa Reichel. © imago/Funke Foto Services

Teresa Reichl privat: Kabarettistin liebt eine Frau

Teresa Reichl nutzt ihre öffentliche Plattform, um sich für feministische und queere Themen starkzumachen. Auf Instagram kritisiert sie patriarchale Strukturen und politische Entwicklungen. Außerdem zeigt sie sich stolz an der Seite ihrer Partnerin Lena, mit der sie auch den Podcast "Lesen ist schwul" moderiert. In dem Audio-Format teilen die beiden jeden zweiten Freitag ihre Leseempfehlungen.

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Mit ihrer Freundin und dem gemeinsamen Kater lebt Teresa Reichl in Regensburg. Über ihre Sexualität sagte die Kabarettistin im März 2024 zur : "Ich probiere sehr ehrlich und authentisch zu sein. Ich habe halt eine Freundin und ich fühle mich sehr gay und sehr wohl. Ich glaube auch, diese Kombination aus Dorf, Bayern und Gay gibt es nicht so oft." In dem Interview stellte Reichl auch klar, dass ihre bayerische Familie sie und ihre queere Beziehung akzeptieren würde.

Teresa Reichl politisch: Das hält sie von CSU und AfD

Ihre Präsenz auf Instagram und TikTok nutzt Teresa Reichl auch dafür, sich gegen bestimmte politische Parteien auszusprechen. Gegenüber der "ZVW" erklärte sie im März 2024: "Was Söder auf Social Media macht, ist so cringe, so unangenehm, dass ich dazu manchmal etwas sagen möchte. Der TikTok-Account von der CSU ist mein persönlicher Albtraum."

Und auch zu Parteiwerbung in den sozialen Medien vertritt Teresa Reichl eine klare Meinung: "Es findet einfach alles auf Social Media statt. Da kann man nicht verlangen, dass die Parteien sich da raushalten. Es ist nur wirklich wahnsinnig gruselig und gefährlich, dass die einzige Partei, die wirklich verstanden hat, wie Social Media funktioniert, die AfD ist." Sich öffentlich gegen veraltete, konservative Strukturen auszusprechen, ist für Reichl eine Herzensangelegenheit.

Teresa Reichl und die Literatur: Comedy-Star brachte zwei Bücher auf den Markt

Auch wenn sich Teresa Reichl längst als Comedy-Star etabliert hat, stellt ihr akademischer Hintergrund noch immer einen wichtigen Karriereaspekt für sie dar. Die begeisterte Leseratte brachte bereits zwei Bücher auf den Markt: "Muss ich das gelesen haben? Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht – und wie wir das jetzt ändern" (2023) und "But Make it Classy! Ein feministisches Close-Up deutscher Literatur" (2024). Natürlich spielt klassische Literatur auch auf ihren Instagram- und TikTok-Accounts sowie in ihrem Podcast eine entscheidende Rolle.

Anerkennung für Teresa Reichl: Diese Auszeichnungen erhielt sie bereits

In jungen Jahren hat Teresa Reichl bereits einiges auf die Beine gestellt. Auf das Talent der Bayerin wurde man schon früh aufmerksam und bedachte sie mit mehreren Auszeichnungen. 2016 durfte sie sich über den Titel "Bayerische U20-Meisterin im Poetry-Slam" freuen. 2021 erhielt sie den "Kulturförderpreis der Stadt Regensburg". 2023 kam der "Bayerische Kabarettpreis" dazu. Und 2025 wurde Teresa Reichl mit dem "Deutschen Kleinkunstpreis" bedacht.