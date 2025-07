Tennisstar Tommy Paul und Influencerin Paige Lorenze sind verlobt

Nach seinem frühen Wimbledon-Aus gibt es privat schöne Nachrichten von Tommy Paul: Der Tennisspieler hat sich mit Influencerin Paige Lorenze verlobt.

In Wimbledon musste Tommy Paul (28) sich bereits in der zweiten Runde geschlagen geben. Privat hat der US-Tennisstar nun etwas zu feiern: Paul hat sich mit der Influencerin Paige Lorenze (27) verlobt. Die frohe Neuigkeit teilte das Paar am Sonntag auf Instagram mit.

, die an einem Strand entstanden sind, schrieben sie: "Forever" und ein weißes Herz. Lorenze teilte in ihrer Instagram-Story zudem mehrere Schnappschüsse des Diamant-Verlobungsrings.

Seit 2022 ein Paar

Tommy Paul und Paige Lorenze sind seit 2022 ein Paar. Lorenze, eine ehemalige Skirennläuferin und Gründerin der Lifestyle-Marke Dairy Boy, teilt auf Instagram regelmäßige Einblicke in ihr Leben mit ihren eine Million Followerinnen und Followern, darunter auch immer wieder Eindrücke von der ATP Tour. In Wimbledon war sie erneut dabei, um ihren Partner anzufeuern.

Bekannt wurde Lorenze auch durch ihre mehrere Jahre zurückliegende Beziehung zu Schauspieler Armie Hammer (38), dem sie gemeinsam mit weiteren Frauen 2021 Missbrauch vorwarf. Zudem war die 27-Jährige in der Vergangenheit mit Eishockeyspieler Kasperi Kapanen, Countrysänger Morgan Wallen und TV-Star Tyler Cameron liiert.