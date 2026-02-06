Telefónica-Chef Santiago Argelich-Hesse schwärmt von München: "Das gibt es nur hier"

Die Münchner Society gilt als eingeschworene Gemeinde. Newcomer haben es da oft schwer, Anschluss zu finden. Doch für Santiago Argelich-Hesse werden die Pforten sicherlich geöffnet, immerhin ist er der neue Chef von Telefónica Deutschland. Was erwartet der CEO von O2 von der bayerischen Metropole?

Seit über einem Monat hat Telefónica Deutschland einen neuen Chef: Santiago Argelich-Hesse übernahm am 1. Januar die Position des CEO von Vorgänger Markus Haas, der seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst hat. Für seinen neuen Job hat es ihn mit seiner Familie vom verregneten London ins winterliche München verschlagen. Wie gut gefällt ihm die bayerische Metropole an der Isar? Und wird man ihn auch auf dem Society-Parkett antreffen? Die AZ hat sich den Werdegang des Unternehmers ganz genau angeschaut.

Von Mülheim nach Barcelona, Paris und London: Das ist der Werdegang von Santiago Argelich-Hesse

"Es ist mir eine Ehre, Telefónica Deutschland als CEO in die Zukunft zu führen", sagte Santiago Argelich-Hesse kurz vor seinem Umzug nach München. Obwohl er in Mülheim an der Ruhr geboren wurde, hat er nie in seinem Heimatland gearbeitet. Bereits in der Kindheit ging es für den Sohn eines Spaniers und einer Deutschen ins Ausland: Von 1974 bis 1987 besuchte er die internationale Schule Escola Suïssa de Barcelona. Danach absolvierte der neue Telefónica-Chef ein Studium an der Universität "Politècnica de Catalunya" und erreichte 1994 einen Masterabschluss als Wirtschaftsingenieur.

Ehefrau arbeitet bei Manchester City FC

Sein beruflicher Werdegang führte Santiago Argelich-Hesse durch ganz Europa. Er arbeitete unter anderem für Unternehmen in Paris, Kiew, Andorra und Málaga, bevor es ihn 2019 für mehrere Jahre nach London verschlug. Nach knapp sieben Jahren in der britischen Metropole zog es ihn nun nach München.

Santiago Argelich-Hesse schätzt an München besonders die Nähe zu den Bergen. © Quirin Leppert

Von seiner Ehefrau bekommt der Neu-Münchner viel Unterstützung, denn auch sie ist eine Weltenbummlerin. Nuria Tarré wurde in Frankreich als Tochter von spanischen Eltern geboren. Die gelernte Marketingleiterin war für Unternehmen wie "Oliver Wyman" in Paris und "Spanair" in Barcelona tätig. 2012 übernahm sie den CEO-Posten des Ski-Gebiets in Andorra. Seit 2015 arbeitet sie für die britische "City Football Group", einer Holdinggesellschaft, zu der unter anderem der Fußballverein Manchester City FC gehört.

Neuer Telefónica-Chef mit Familie nach München gezogen

Nun ist Santiago Argelich-Hesse mit Ehefrau und dem jüngsten Sohn nach München gezogen. Wie die AZ erfahren hat, wurde eine neue Bleibe bereits gefunden. Die Wohnung liegt zwischen dem O2-Tower und der Innenstadt. Für die Familie sei das eine gute Lage, um den Puls der Stadt besser kennenzulernen. Was begeistert den neuen Telefónica-CEO an der Isarmetropole? Besonders reizvoll sei die Nähe zu den Bergen. "Morgens Stadt, abends Alpen – die Kombi gibt's nur hier", lässt der 57-Jährige die AZ wissen.

Große Vorfreude auf Oktoberfest 2026

Auf ein großes Ereignis freut sich Familie Argelich-Hesse bereits jetzt: das Oktoberfest 2026. Für Santiago Argelich-Hesse wird es der erste Wiesn-Besuch seines Lebens, auf den er sich schon jetzt freut, wie er der AZ weiter ausrichtet. Doch das größte Volksfest der Welt wird nicht nur vergnüglich, denn für den Wirtschaftsingenieur bedeutet es auch gleichzeitig Arbeit. Jedes Jahr errichtet Telefónica Deutschland für das Oktoberfest ein eigenes Wiesn-Netz mit zusätzlichen Mobilfunkstandorten – so auch 2026. Vergangenes Jahr sind nach Auswertung von O2 knapp 230.000 Gigabyte an Daten durch das Oktoberfest-Netz geflossen. Das sind etwa fünf Prozent mehr als 2024 – Tendenz steigend.

Ob man Santiago Argelich-Hesse auch auf dem Society-Parkett von München antreffen wird? Ausflüge auf die roten Teppiche der Stadt werden wohl eher die Ausnahme bleiben. Für einen internationalen CEO scheint die Isarmetropole aber genug Abwechslung zu bieten.