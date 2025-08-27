AZ-Plus
Taylor Swift und Travis Kelce verlobt: Sogar die Royals feiern mit

Der Verlobungspost von Taylor Swift und Travis Kelce hat auf Instagram Millionen von Likes gesammelt. Selbst den Royals gefällt der Beitrag, wie zu sehen ist.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich zur Freude vieler Fans verlobt.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich zur Freude vieler Fans verlobt. © imago/ZUMA Press Wire / Taylor Swift and Travis Kelce
Die Verlobung von Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgt nicht nur bei den Fans der beiden, sondern auch im britischen Königshaus für Begeisterung. Prinzessin Kate (43), Prinz William (43) und Herzogin Meghan (44) freuen sich mit der US-Sängerin und dem NFL-Star.

Swift und Kelce gaben ihre Verlobung am 26. August mit einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt. Der Beitrag hat bereits über 25 Millionen Likes - auch William und Kate sind unter den Personen, denen der Post gefällt. Der gemeinsame Account "The Prince and Princess of Wales" taucht unter den Likes auf, genau wie der ihrer Schwägerin, Herzogin Meghan.

Prinz William besuchte Swift-Konzert

Dass William und Kate sich mit dem frisch verlobten Paar freuen, ist unterdessen keine Überraschung. Die beiden gelten als Fans von Taylor Swift. Im Juni 2024 nahm der britische Thronfolger seinen Sohn Prinz George (12) und seine Tochter Prinzessin Charlotte (10) mit zu einem Konzert von Swifts "Eras Tour" in London. Prinz William und seine beiden ältesten Kinder machten hinter den Kulissen anschließend ein Selfie mit der Sängerin und Travis Kelce, das sie auf Instagram teilten.

Auch Herzogin Meghan soll bereits einen Auftritt der Sängerin besucht haben. Die 44-Jährige lebt mit Ehemann Prinz Harry (40) und den beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Im August 2023 ließ sich die Herzogin von Sussex US-Medienberichten zufolge ein Konzert von Swift im SoFi Stadium in Inglewood nicht entgehen.

Auch Donald Trump gratuliert

Unterdessen soll laut "People"-Magazin auch US-Präsident Donald Trump (79) auf die Nachricht von der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce reagiert haben. Dem Bericht zufolge fragten Reporter Trump nach seiner Meinung dazu. "Nun, ich wünsche ihnen viel Glück", soll der 79-Jährige geantwortet haben. "Ich halte ihn für einen großartigen Spieler und einen tollen Kerl, und ich halte sie für eine großartige Person, also wünsche ich ihnen viel Glück." Trumps nette Worte kommen durchaus unerwartet, er hatte Swift in der Vergangenheit wiederholt kritisiert.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

