Taylor Swift und Travis Kelce: Bruder Jason gratuliert zur Verlobung

Die Glückwünsche zur Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce ließen nicht lange auf sich warten. Auch Jason Kelce reagierte auf den "Heiratsantrag, der um die Welt ging".
Jason Kelce spricht im Podcast "New Heights" begeistert über die Verlobung seines Bruders Travis mit Taylor Swift.
Jason Kelce spricht im Podcast "New Heights" begeistert über die Verlobung seines Bruders Travis mit Taylor Swift. © ddp/Nancy Kaszerman/ZUMA Press Wire / imago/ZUMA Press Wire / Taylor Swift and Travis Kelce
Die ganze Welt freut sich mit Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35). Auch Jason Kelce (37) gratulierte seinem Bruder und dem Popstar zur Verlobung. "Es gibt eine riesige Neuigkeit, die gerade Wellen schlägt", erzählte er im Podcast "New Heights", den er mit seinem Bruder hat. Die aktuelle Folge sei bereits am Montag aufgenommen worden, Travis Kelces einzigem freien Tag. Deshalb könne sich dieser nicht selbst dazu äußern, aber das Podcast-Team wolle "Travis und Taylor ganz herzlich zu ihrer Verlobung gratulieren. Der Heiratsantrag, der um die Welt ging, verdammt noch mal, ja", zeigte sich Jason Kelce begeistert.

Verlobungs-News begeistern das Netz

Taylor Swift und Footballstar Travis Kelce sorgten mit ihrer Verlobung für großes Aufsehen. Die Neuigkeiten teilte das Paar in einem Instagram-Post mit, der mittlerweile über 30 Millionen Likes zählt. Stars wie Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter und Gigi Hadid ließen das Instagram-Herz rot aufleuchten. Unter den Likes tauchen daneben Herzogin Meghan sowie Prinz William und Prinzessin Kate mit ihrem Account "The Prince and Princess of Wales" auf.

Einblicke in die Verlobung gab Ed Kelce, Vater von Travis und Jason Kelce. Demnach hielt sein jüngerer Sohn in einem Garten in Lee's Summit, Missouri, um die Hand seiner Partnerin an. "Er führte sie nach draußen, sie wollten eigentlich zum Dinner, und er sagte: 'Lass uns rausgehen und ein Glas Wein trinken'", schilderte er die Szene. Diese fand "vor etwa zwei Wochen, vielleicht auch etwas weniger" statt. Nach dem Antrag hätten sie sich sofort per Videoanruf bei ihren Familien gemeldet.

Sie hielten Beziehungs-Anfang geheim

Seit 2023 sollen Taylor Swift und Travis Kelce liiert sein. Im Sommer 2023 besuchte Kelce zunächst ein Konzert der Sängerin, die dann im September eines seiner Spiele besuchte. Danach verließen sie gemeinsam das Stadion. Damals seien sie schon ein Paar gewesen, erklärte Swift später im "Time Magazine"-Interview. "Wir wären nie verrückt genug gewesen, ein erstes Date so zu inszenieren", ergänzte sie.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

