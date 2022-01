Tara Tabitha privat: Woher kennt man sie und wie sah sie früher aus?

Tara Tabitha gehört 2022 zu den auserwählten Trash-VIPs, die in das Dschungelcamp einziehen durften. In Deutschland noch eher unbekannt, ist sie in ihrer Heimat Österreich ein Reality-TV-Star. Woher kennt man sie? Wie sah sie früher aus? Hat sie einen Freund?

Mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2022 hat Tara Tabitha den Sprung in die A-Liga der deutschen Trash-Stars geschafft. Aber warum ist sie eigentlich prominent und wie tickt sie privat? Die AZ hat das Leben der Reality-TV-Beauty mal genauer beleuchtet.

Tara Tabitha: Mit Ex-Freund Eric Sindermann bei "Ex on the Beach"

In Deutschland ist gebürtige Österreicherin bislang nur durch ihre Teilnahme an der Dating-Show "Ex on the Beach" bekannt. Dort traf sie auf ihren Ex-Freund, der ebenfalls ein Trash-Promi ist - Eric Sindermann. Zuschauer kennen ihn auch aus der vergangenen "Promi Big Brother"-Staffel.

Tara Tabitha startete ihre TV-Karriere in Österreich

Doch in ihrer Heimat ist Tara Tabitha längst ein Reality-Star. Einen ihrer ersten Auftritte hatte sie bereits mit 17 Jahren in der Reality-Doku "Saturday Night Fever - So feiert Österreichs Jugend". Über Nacht wurde sie als Partygirl mit markigen Sprüchen, wie "wenn man schon mal reich ist, dann kann man leicht noch viel reicher werden", bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Es folgten eigene TV-Shows wie "St. Tropez Oida!" oder "Tara und Moni", mit denen sie ihre neu gewonnene Prominenz weiter ausbaute. Heute ist sie vor allem auf Instagram aktiv und hat über 100.000 Follower.

Schönheitsoperationen bei Tara Tabitha: Das hat sie an ihrem Körper machen lassen

Dass an dem Körper von Tara Tabitha nicht mehr alles echt ist, daraus macht sie kein Geheimnis. Mit RTL hat sie vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp offen über ihre Eingriffe beim Beauty-Doc gesprochen. "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen. Und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more", sagte sie dazu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Foto-Vergleich: So sah Tara Tabitha früher aus

Weniger Glamour, kein Botox, aber schon ein freizügiger Kleidungsstil: Bei ihren ersten Auftritten im TV sah Tara Tabitha noch komplett anders aus. Auf Youtube sind Ausschnitte aus "Saturday Night Fever" zu sehen, die über zehn Jahre alt sind. Mit diesem Look startete die heute 28-Jährige ihre TV-Karriere:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Dschungelcamp-Teilnehmerin Tara Tabitha einen Freund?

Aktuell scheint die Trash-TV-Beauty in keiner ernsten Beziehung zu sein, wie sie gegenüber RTL vor ihrem Einzug andeutete. Sie erklärte, dass sie sich im Dschungelcamp nur nackig machen wolle, um einen männlichen Kandidaten zu umgarnen: "Schauen wir mal. Vielleicht, wenn ein cuter Boy da ist und ich ihn beeindrucken will."

An Lucas Cordalis wolle sie sich allerdings nicht ranmachen. Tara Tabitha sagte dazu, dass sie keinen Stress mit dessen Frau Daniela Katzenberger oder deren Follower riskieren wolle. Aber er ist eh nicht zum Start eingezogen. Cordalis wurde positiv auf das Coronavirus getest.