"Tanz in Tracht" im Donisl: Münchner Society feiert ausgelassene Dirndl-Party

Wiesn-Feeling – endlich auch im Winter! Im Donisl traf sich die Münchner Society zum "Tanz in Tracht" in der Winter Edition: Welche VIPs waren dabei?

Moderatorin, Schauspielerin und Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk und Gastronomin und Oktoberfestwirtin Franziska Kohlpaintner ("Donisl", "Bräurosl") hatten am Sonntag (1. Februar) zum "Tanz in Tracht" geladen. Die Premiere der Winter-Edition der Veranstaltungsreihe ging im "Donisl" im Herzen der Münchner City über die Bühne – Dresscode natürlich Dirndl und Lederhose.

Trachten-Party mitten im Winter: 450 Gäste feiern im Donisl

Bei Bier und einem feinen bayerischen Drei-Gänge-Menü konnten die Gäste zünftig feiern und sich schon einmal auf das Trachtenjahr 2026 einstimmen. Eine winterliche Gaudi, die sich auch zahlreiche Prominente nicht entgehen ließen. Unter den mehr als 450 Gästen waren u.a. die Schauspielerinnen Laura Osswald und Vanessa Eichholz, Charity-Lady Saskia-Greipl-Kostantinidis mit Mann Stavros Kostantinidis sowie Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis mit Mann Philipp. Trachten-Experte Oliver Rauh und Fashion-Bloggerin Jeannette Graf wollten sich das Event nicht entgehen lassen.

"Tanz in Tracht"-Gastgeberin: Zeit bis zur nächsten Wiesn "ist eine lange Durststrecke"

Gastgeberin Anja von Keyerslingk erklärte, was hinter der winterlichen Trachten-Party steckt. "Ich liebe die Wiesn und die Zeit bis zur nächsten Wiesn ist für mich immer eine lange Durststrecke", sagte sie dazu. "Nachdem ich auf tollen Events im 'Donisl' war, habe ich Franziska gefragt, ob wir dort gemeinsam eine "Tanz in Tracht"-Winter Edition machen wollen. Der Zulauf war riesig, wir waren schon zwei Wochen vorher komplett ausgebucht." Und Hausherrin Franziska Kohlpaintner fügte hinzu: "Wir lassen uns das ganze Jahr über immer wieder tolle Events einfallen. Aber ein Trachtenevent im Winter, das hat uns noch gefehlt."

Schauspielerin Vanessa Eichholz zeigte sich begeistert: "Ich habe mich sehr auf dieses Event gefreut, denn so kommt man endlich einmal dazu, sich auch im Winter in die Tracht zu werfen und im Dirndl zu tanzen. Ich freue mich auch sehr, dass die Veranstaltung im Donisl stattfindet – dem zweitältesten Wirtshaus der Stadt." Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis erschien mit Ehemann Philipp. Tracht sei ihr ganzjähriges Motto, wie sie verriet: "Tracht verbindet Tradition und Schick und man ist immer gut angezogen. In Bayern gilt das schöne Dirndl als 'Sonntags-Gwand' und in Tracht fühlen wir uns immer wohl."

Promi-Stylist Oliver Rauh: "Viel zu selten schöne Tracht unter dem Jahr"

Fan der ersten Stunde ist Trachten-Experte und Stylist Oliver Rauh: "Ich bin von Anfang an bei 'Tanz in Tracht' dabei und muss Anja von Keyserlingk danken, dass sie zusammen mit der Bräurosl-Wirtin Franziskaauch eine Winter-Edition veranstaltet und wir heute endlich mal wieder schöne Dirndl und fesche Buam sehen, denn in unserem schönen München sieht man viel zu selten schöne Tracht unter dem Jahr. Für die meisten Münchner und Münchnerinnen ist Tracht leider nur Wiesn-Gwand."

Welche weiteren Promi-Gäste die Winter-Ausgabe von "Tanz in Tracht" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.