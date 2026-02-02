AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • "Tanz in Tracht" im Donisl: Münchner Society feiert ausgelassene Dirndl-Party

"Tanz in Tracht" im Donisl: Münchner Society feiert ausgelassene Dirndl-Party

Wiesn-Feeling – endlich auch im Winter! Im Donisl traf sich die Münchner Society zum "Tanz in Tracht" in der Winter Edition: Welche VIPs waren dabei?
Andrea Vodermayr |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Für den "Tanz in Tracht" im Donisl haben sich die Promis in Schale geworfen.
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Für den "Tanz in Tracht" im Donisl haben sich die Promis in Schale geworfen.
Anja Kristina Gräfin von Keyserlingk mit Mann Konstantin
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Anja Kristina Gräfin von Keyserlingk mit Mann Konstantin
Jeannette Graf und Oliver Rauh
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Jeannette Graf und Oliver Rauh
Tiger Kirchharz
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Tiger Kirchharz
Lisa Marie Ernst und Ina Wukasch
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Lisa Marie Ernst und Ina Wukasch
Michaela Aschberger, Franziska Kohlpaintner und Saskia Greipl Konstantinidis
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Michaela Aschberger, Franziska Kohlpaintner und Saskia Greipl Konstantinidis
Laura Oswald mit Anja Kristina Gräfin von Keyserlingk
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Laura Oswald mit Anja Kristina Gräfin von Keyserlingk
Im Donisl wurde "Tanz in Tracht" gefeiert.
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Im Donisl wurde "Tanz in Tracht" gefeiert.
Kerstin Schreyer und Roland Hefter
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Kerstin Schreyer und Roland Hefter
Peter Reichert und Jürgen Kirner
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Peter Reichert und Jürgen Kirner
Laura Oswald, Sandro Cap und Vanessa Eichholz
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Laura Oswald, Sandro Cap und Vanessa Eichholz
Alessa und Philipp von Thurn und Taxis
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Alessa und Philipp von Thurn und Taxis
Franz Schottky und Uschi Ackermann
BrauerPhotos/G.Nitschke 13 Franz Schottky und Uschi Ackermann

Moderatorin, Schauspielerin und Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk und Gastronomin und Oktoberfestwirtin Franziska Kohlpaintner ("Donisl", "Bräurosl") hatten am Sonntag (1. Februar) zum "Tanz in Tracht" geladen. Die Premiere der Winter-Edition der Veranstaltungsreihe ging im "Donisl" im Herzen der Münchner City über die Bühne – Dresscode natürlich Dirndl und Lederhose. 

Trachten-Party mitten im Winter: 450 Gäste feiern im Donisl

Bei Bier und einem feinen bayerischen Drei-Gänge-Menü konnten die Gäste zünftig feiern und sich schon einmal auf das Trachtenjahr 2026 einstimmen. Eine winterliche Gaudi, die sich auch zahlreiche Prominente nicht entgehen ließen. Unter den mehr als 450 Gästen waren u.a. die Schauspielerinnen Laura Osswald und Vanessa Eichholz, Charity-Lady Saskia-Greipl-Kostantinidis mit Mann Stavros Kostantinidis sowie Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis mit Mann Philipp. Trachten-Experte Oliver Rauh und Fashion-Bloggerin Jeannette Graf wollten sich das Event nicht entgehen lassen.

"Tanz in Tracht"-Gastgeberin: Zeit bis zur nächsten Wiesn "ist eine lange Durststrecke" 

Gastgeberin Anja von Keyerslingk erklärte, was hinter der winterlichen Trachten-Party steckt. "Ich liebe die Wiesn und die Zeit bis zur nächsten Wiesn ist für mich immer eine lange Durststrecke", sagte sie dazu. "Nachdem ich auf tollen Events im 'Donisl' war, habe ich Franziska gefragt, ob wir dort gemeinsam eine "Tanz in Tracht"-Winter Edition machen wollen. Der Zulauf war riesig, wir waren schon zwei Wochen vorher komplett ausgebucht." Und Hausherrin Franziska Kohlpaintner fügte hinzu: "Wir lassen uns das ganze Jahr über immer wieder tolle Events einfallen. Aber ein Trachtenevent im Winter, das hat uns noch gefehlt."

Schauspielerin Vanessa Eichholz zeigte sich begeistert: "Ich habe mich sehr auf dieses Event gefreut, denn so kommt man endlich einmal dazu, sich auch im Winter in die Tracht zu werfen und im Dirndl zu tanzen. Ich freue mich auch sehr, dass die Veranstaltung im Donisl stattfindet – dem zweitältesten Wirtshaus der Stadt." Alessandra Prinzessin von Thurn und Taxis erschien mit Ehemann Philipp. Tracht sei ihr ganzjähriges Motto, wie sie verriet: "Tracht verbindet Tradition und Schick und man ist immer gut angezogen. In Bayern gilt das schöne Dirndl als 'Sonntags-Gwand' und in Tracht fühlen wir uns immer wohl."

Promi-Stylist Oliver Rauh: "Viel zu selten schöne Tracht unter dem Jahr"

Fan der ersten Stunde ist Trachten-Experte und Stylist Oliver Rauh: "Ich bin von Anfang an bei 'Tanz in Tracht' dabei und muss Anja von Keyserlingk danken, dass sie zusammen mit der Bräurosl-Wirtin Franziskaauch eine Winter-Edition veranstaltet und wir heute endlich mal wieder schöne Dirndl und fesche Buam sehen, denn in unserem schönen München sieht man viel zu selten schöne Tracht unter dem Jahr. Für die meisten Münchner und Münchnerinnen ist Tracht leider nur Wiesn-Gwand."

Welche weiteren Promi-Gäste die Winter-Ausgabe von "Tanz in Tracht" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.