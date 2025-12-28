Sven Hannawald privat: Ehefrau arbeitet für bekannten Sportsender

Was macht der frühere Skisprungstar heute? Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Alena Gerber, die inzwischen Alena Fritz heißt, fand Sven Hannawald privat neues Glück. Er ist verheiratet und hat mit Ehefrau Melissa zwei gemeinsame Kinder. Aus einer früheren Beziehung stammt zudem ein weiterer Sohn.

Zeigten sich in den vergangenen Jahren nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit: Sven und Melissa Hannawald

Sven Hannawald ist berühmt, weil er als erster Skispringer der Geschichte alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee in einer Saison gewann. Dieses einzigartige Kunststück gelang ihm 2001/2002, womit er Skisprung-Geschichte schrieb. Darüber hinaus gewann Hannawald Olympiagold, mehrere WM-Medaillen und gehörte jahrelang zu den erfolgreichsten deutschen Wintersportlern.

Sven Hannwald: Neue Projekte nach Karriere-Ende im Sport

Große Aufmerksamkeit erhielt er später auch durch seinen offenen Umgang mit Burnout und Depressionen, mit dem er vielen Betroffenen Mut machte und das Thema Leistungssport und mentale Gesundheit in den Fokus rückte. 2005 gab er sein Karriere-Ende bekannt. Er wollte nach seiner Burnout-Behandlung nicht mehr als aktiver Sportler vom Schanzentisch springen. Stattdessen spielte Hannawald Fußball beim TSV Neuried, wurde Motorsportpilot, veröffentlichte seine Biografie "Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben" und gründete 2016 eine Unternehmensberatung.

Skispringen: TV-Experte in der ARD

Seine Karriere geht aber auch im TV weiter. Seit der Saison 2016/17 ist Hannawald als Skisprungexperte im Einsatz. Zunächst bei Eurosport, mittlerweile in der ARD.

Sven Hannawald: Berühmte Ex-Freundin und Kinder

Der einstige Vierschanzentournee-Sieger stand aber auch wegen seines Privatlebens viele Jahre in den Schlagzeilen. Nach der Trennung von Ex-Freundin Nadine Lorenz (die beiden haben einen Sohn, *2006) verliebte er sich in Model Alena Gerber. Vier Jahre sollte diese Beziehung halten. 2014 trennte sich das Paar.

Sein großes Glück hat Sven Hannawald mit Melissa Thiem gefunden. Im November 2016 heiratete der Ex-Skispringer die einstige Fußballerin, im Februar 2017 kam der gemeinsame Sohn Glen zur Welt. Im Mai 2019 wurden Melissa und Sven Hannwald Eltern einer Tochter namens Liv.

Wer ist Sven Hannwalds Ehefrau Melissa?

Melissa Thiem legte selbst eine Karriere im Sport hin. Ihre fußballerische Laufbahn begann sie beim SC Greven 09. Sie wechselte zu SV Borussia Emsdetten und Preußen Borghorst. Zur Saison 2005/06 schloss sie sich dem FFC Heike Rheine an und absolvierte dort ihre ersten Einsätze in der Bundesliga.

Auf der Wiesn 2017: Sven Hannawald und Ehefrau Melissa mit dem gemeinsamen Sohn Len. © dpa/UrsulaDüren

Nach dem Abstieg des FFC Heike Rheine wollte sie weiterhin in der Bundesliga spielen und wechselte deshalb im Sommer 2007 zur SG Wattenscheid 09, wo sie eine Saison lang aktiv war. Ab dem 1. Juli 2008 spielte sie für den Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Von 2010 bis 2015 spielte Melissa Thiem beim VfL Wolfsburg II © imago/foto2press

Nach der Saison 2009/10, in der sie nicht mehr in der Bundesliga zum Einsatz kam, wechselte sie zur zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg, mit der sie 2013 in die 2. Bundesliga aufstieg. Ihr letztes Spiel bestritt sie am 17. Mai 2015, bevor sie im Sommer desselben Jahres ihre aktive Karriere beendete. Mittlerweile arbeitet Melissa Hannwald im Sales Support bei Sport1 Media in Ismaning.

